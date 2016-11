TV- und Starkoch Christian Henze am 1. Dezember in Annaberg-Buchholz

TV - und Starkoch Christian Henze kommt nach Annaberg-Buchholz. In zwei Tagen, am 1. Dezember 2016 präsentiert er auf der Bühne des Annaberger Weihnachtsmarktes eine sehenswerte Show. Ab 16.00 Uhr gibt es spannende Einblicke in das Erzgebirgskochbuch "ERB-Gerichte", das zu Beginn von Autor Prof. Gotthard Schicker kurz vorgestellt wird. Im Mittelpunkt der Show steht die Linsensuppe, die es auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in sechs verschiedenen Varianten gibt. Christian Henze kredenzt dabei den Zuschauern seine eigene Kreation. Darüber hinaus wird er weitere Gerichte kochen und die Besucher zum Probieren einladen.



Faszination und Begeisterung für das Kochen - das sind die Grundzutaten, die den smarten TV- und Starkoch auszeichnen. Wie sehr er damit beim Publikum ankommt, beweist die Ehrung mit dem Starcookers Gourmet Award, mit dem Christian Henze zum beliebtesten Sternekoch aus dem deutschsprachigen Raum gewählt wurde. Seine Kochschule in Kempten wurde mit dem Cooking Together Award zur besten Kochschule Deutschlands gekürt. Einem breiten Publikum ist Christian Henze als Autor von über 25 Kochbüchern und vor allem aus zahlreichen TV-Auftritten bekannt. Sehr populär ist seine wöchentliche Kochsendung am Freitag bei MDR um 4.



Der MDR nimmt auch diesmal Bilder von der Kochshow für die große Sendung zur Bergparade am 18.Dezember auf, die von 16.40 bis 18.00 Uhr übertragen wird. Bereits vor einigen Jahren war Christian Henze während einer Fernsehsendung zu Gast im Frohnauer Hammer. Damals ließ er vor den Kameras des MDR eine Lende im Tonmantel im Schmiedefeuer garen.



Das Buch ERB-Gerichte wählte Christian Henze ganz bewusst für die Show in Annaberg-Buchholz aus. Es macht wissenschaftlich akribisch, dennoch populär die kulinarische Geschichte des Erzgebirges im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft. Regionaltypische Gerichte, historische Rezepte und Beiträge zur Geschichte regionaler Speisen wechseln sich darin mit zahlreichen Fotos und spannenden Hintergrundinformationen ab.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren