Perfekte Funktion trifft smarte Technologie: GROHE Eurosmart Küchenarmaturen mit herausziehbarer Spülbrause

Die weltweit beliebten Eurosmart Spültischarmaturen von GROHE erreichen eine neue Entwicklungsstufe und machen die Küchenarbeit so noch einfacher und effizienter. Mit neuen Funktionen und Technologien erleichtert das jüngste Einhandmischer-Modell zahlreiche Handgriffe wie Spülen, Waschen und Füllen von Gefäßen. Eine attraktive Lösung, mit der die Nutzer alles bequem im Griff haben.



Höchste Flexibilität dank herausziehbarer Dual-Spülbrause



Wichtigste Neuerung ist die praktische herausziehbare Dual-Spülbrause, die den Aktionsradius an der Küchenspüle deutlich vergrößert und somit die Bewegungsfreiheit erhöht. Zusätzliche Flexibilität bietet der Druckknopf an der Brause für die einfache Umstellung von Mousseur auf Brausestrahl. Der Kippschalter ist vom Nutzer komfortabel mit einem Finger zu bedienen, wenn er die Brause in der Hand hält. So behält er jederzeit die volle Kontrolle über den Wasserfluss. Dank des GROHE EasyDock Mechanismus wird die Brause nach der Nutzung ganz einfach wieder in den Armaturenkörper eingezogen und dockt sicher an die Armatur an.



Der widerstandsfähige Armaturenkörper aus Zink verhindert zu 100 Prozent den Kontakt des durchfließenden Wassers mit Blei und Nickel. Dafür ist er mit einem isolierten innenliegenden Wasserweg ausgestattet, so dass die neue Eurosmart Küchenarmatur auch höchste Sicherheit beim Umgang mit dem wertvollen Lebensmittel garantiert.



Moderne Technologien für anhaltende Funktionalität



Eine komfortable und hygienische Nutzung der Armatur garantieren auch die anderen exklusiven GROHE Technologien. Die GROHE SilkMove® Kartusche ermöglicht eine dauerhaft präzise und angenehm leichtgängige Bedienung des Armaturenhebels. Gleichzeitig verringert der integrierte Temperaturbegrenzer das Risiko von Verbrühungen an heißem Wasser. Dank GROHE SpeedClean lassen sich mögliche Kalkablagerungen an den Silikondüsen der Brause durch einfaches Darüberstreichen restlos entfernen, so dass das Strahlbild unverändert in seiner genauen Ausrichtung bleibt. Damit sich die neue Eurosmart mit herausziehbarer Spülbrause in jeder Küche harmonisch ins Ambiente einfügt, bietet GROHE die Armatur mit einer Oberfläche in hochglänzendem GROHE StarLight® Chrom oder mattem SuperSteel an.

