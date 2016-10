GROHE Dusch-WC gewinnt Iconic Awards 2016 - Best of Best

GROHE hat es wieder geschafft und sich mit seinem Design im internationalen Wettbewerb durchgesetzt: Das innovative Dusch-WC GROHE Sensia® Arena gewann jetzt die höchste Auszeichnung der Iconic Awards 2016 – Best of Best. Insgesamt erhielt das Team des GROHE Design Studios bei der Preisverleihung am 4. Oktober in München gleich vier der begehrten Preise.



Das Beste der Besten: GROHE Dusch-WC Sensia® Arena



Das Design des neuen Sensia® Arena verbindet funktionale Höchstleistung mit einem puren, schlanken Profil. Seine geschmeidige Form ist ein Vorbild zurückhaltender Eleganz mit klaren Linien, die Verschmutzungen keinen Halt bieten. Das Dusch-WC ist mit speziellen Details ausgestattet, die auf subtile Weise Komfort vermitteln – wie zum Beispiel das Nachtlicht, das den Nutzer im Dunkeln durch das Bad leitet oder das automatische Öffnen und Schließen des Deckels. Jedes Element ist genau durchdacht, um dem Nutzer ein Gefühl von Fürsorge und Sicherheit zu geben. Von der schmalen Silhouette bis zur hochentwickelten Oberflächentechnologie setzt Sensia® Arena Maßstäbe für die Zukunft des individuellen, sauberen Komforts. Zu seinen zahlreichen weiteren Pluspunkten gehören die Personalisierung der Einstellungen, die selbstreinigenden Oberflächen- und Spültechnologien sowie die komfortable Bedienung per App. Sensia® Arena passt perfekt zu den verschiedenen Contemporary und Cosmopolitan Badkollektionen, die auf der Form des Rundovals basieren, einem Element der GROHE Design DNA. Diese Abstimmung des Designs hilft den Kunden, Sensia® Arena mit einer Vielzahl an GROHE Produktkollektionen zu kombinieren, so dass sich das Baddesign harmonisch gestalten lässt.



Mit Design und Technologien erfolgreich



Die Auszeichnungen als „Winner“ gingen unter anderem an den wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher Aquatunes. Er bringt mit Top-Design und Spitzenklang Spaß in die Dusche. Auch die neue Eurostyle Armaturenkollektion mit ihrer ausdrucksstarken Form ist ein „Winner“ ebenso wie das Duschsystem GROHE Rainshower® SmartControl. Mit seiner innovativen Druckknopf-Technologie bietet es den Nutzern Duschkomfort, wie sie ihn noch nie erlebt haben.



Die Iconic Awards sind ein unabhängiger, internationaler Architektur- und Designwettbewerb, den der Rat für Formgebung als Schnittstelle zwischen Gestaltern und Bauwirtschaft ausrichtet. Neben herausragenden Architekturprojekten prämiert die Expertenjury einzigartiges Interior- und Produktdesign sowie überzeugende Kommunikationskonzepte.

