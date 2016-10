GROHE Blue® Home - die hauseigene Quelle für Trinkgenuss ohne Limit

Jetzt rollt GROHE den Wassersystem-Markt auf – mit einer Lösung, die perfekt auf die Ansprüche im Privathaushalt zugeschnitten ist. Schnell und einfach installiert verbessert das neue Trinkwassersystem GROHE Blue® Home im Handumdrehen den Komfort der Kunden. Das Set aus Armatur und Kühler mit integriertem Filter und CO2-Flasche liefert frisch schmeckendes, gekühltes und gefiltertes Wasser in den Varianten still, medium oder sprudelnd direkt aus der Küchenarmatur. Der lästige Einkauf und Transport von Wasserkisten gehören der Vergangenheit an. Erkennungsmerkmal des neuen Systems: das kompakte Format, mit dem GROHE Blue® Home in nahezu jede Einbausituation passt. Die unkomplizierte Bedienung und die bequem ausreichende Wasserkapazität von fünf Litern pro Stunde sind weitere Pluspunkte des cleveren Gesamtpakets.



Installation leicht gemacht



GROHE Blue® Home lässt sich problemlos in wenigen Schritten installieren. Dank der Integration von Filter und CO2-Flasche in den Kühler sowie der möglichen Distanz von bis zu 180 Zentimetern zwischen Armatur und Kühlerbox ist der Einbau total flexibel. Mit seiner schmalen Form passt der Kühler auch in kleinste Unterschränke ab 30 Zentimetern Breite. Das System eignet sich nicht nur für neue Küchen, sondern kann in jeder bestehenden Küche unkompliziert nachgerüstet werden. Folgegeschäfte für das Handwerk ergeben sich unter anderem durch Wartungsverträge. CO2-Flaschen und Filter lassen sich dafür unkompliziert bei GROHE nachbestellen. Das System eignet sich optimal für den Einsatz im privaten Wohnungsbau.



Nachhaltiger Genuss in bester Qualität



Mit GROHE Blue® Home steht den Kunden jederzeit ausreichend Trinkwasser zur Verfügung – ohne zeitraubende Fahrten zum Getränkemarkt und platzverschlingende Kisten in der Abstellkammer. Das Wasser hat dabei immer höchste Qualität. Auf seinem vom Nutzwasser getrennten Wasserweg kommt das gefilterte Wasser ausschließlich mit lebensmittelechten Materialien in Berührung. Diese zeitgemäße Form der Trinkwasserversorgung ist nicht nur extrem komfortabel, sondern spart auch Geld. Mit GROHE Blue® Home reduzieren sich die Kosten für Trinkwasser im Vergleich zum Konsum von führendem Flaschenwasser um bis zu 60 Prozent. Der CO2-Verbrauch verringert sich zudem um rund 80 Prozent gegenüber Flaschenwasser.



GROHE Blue® Home erhöht den Komfort, spart Zeit spart und senkt die Kosten – schlagende Argumente für jeden Endkunden.

