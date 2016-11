MedienConcret erschienen

Migration ist zu Recht eines der beherrschenden Medienthemen und wird zukünftig nicht an Relevanz verlieren, auch wenn die hohe Zahl der Geflüchteten abnimmt bzw. obwohl diese hierzulande längst abgenommen hat: In "postfaktischen Zeiten" stellt die mediale Berichterstattung immer wieder eine Herausforderung dar und ist doch elementar ebenso wie die Einordnung von Daten und Fakten. Fragen der Medienbildung stellen sich neu und anders.



Das Grimme-Institut setzt sich mit dem Themenfeld Migration sowie Migranten und Medien schon seit vielen Jahren auseinander. So konnte die aktuelle Ausgabe der MedienConcret, die vom Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) und dem jfc Medienzentrum herausgegeben wird, gleich mit drei Artikeln unterstützt werden. In der Ausgabe "Medien und Migration" wird der Versuch unternommen, mediale Strategien zur Integration und Ausgrenzung von Geflüchteten und anderen Migranten zu analysieren. Außerdem wird diskutiert, welche Herausforderungen sich für die (medien-) pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ergeben.



Grimme-Direktorin Dr. Frauke Gerlach blickt in einem Kommentar noch einmal auf die Kölner Sylvesternacht ("Köln, immer wieder Köln"). Vera Lisakowski (Leiterin des Grimme Online Award) blickt auf "Flucht, Asyl und Fremdenhass im Spiegel des Grimme Online Award". Und Aycha Riffi (Leiterin der Grimme-Akademie) schreibt gemeinsam mit Lars Gräßer (Pressesprecher Grimme-Institut) über das Thema Comedy und Medien, unter dem Titel: "Let's talk about.us. (Ethno-)Comedy und Bewegtbild."



Die aktuelle Ausgabe der MedienConcret "Medien und Migration" kann für 7,- Euro zzgl. Porto bei den Herausgebern, dem Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum, info@kjf.de, und dem jfc Köln, info@jfc.info, bestellt werden.

