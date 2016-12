Greenman Investments wandelt "Greenman Retail+" in offenen Fonds nach Luxemburger Recht um

.





Neuer Fonds „Greenman OPEN“ bietet Investoren hohe Flexibilität und attraktive Renditen

Startportfolio umfasst acht deutsche Einzelhandelsobjekte mit einem Volumen von 120 Millionen Euro

Im Jahr 2017 sollen weitere 190 Millionen Euro investiert und der Investorenkreis erweitert werden





Die irische Immobilieninvestmentgesellschaft Greenman Investments steht kurz vor der Umwandlung ihres „Greenman Retail+“, einer geschlossenen Fondskonstruktion (AIF) nach Luxemburger Recht, in einen offenen Fonds mit der Bezeichnung „Greenman OPEN“, der ebenfalls nach Luxemburger Recht aufgelegt wird. Hierzu haben mehr als 90 Prozent der bestehenden Anleger ihre Zustimmung erteilt.



Durch die Umwandlung entsteht eine höhere Flexibilität auf Seiten der Anleger. Sie haben nun die Möglichkeit, den Fonds quartalsweise zu zeichnen bzw. Anteile zurückzugeben, Ausschüttungen erfolgen ebenfalls regelmäßig einmal im Quartal. Die Zielrendite des Fonds (cash on cash return) wird mit 5,5 Prozent bei einer annualisierten Gesamtrendite von 8,0 Prozent angestrebt.



John Wilkinson, CEO von Greenman Investments, kommentiert: „Die hohe Zustimmungsrate zu der geplanten Umwandlung zeigt deutlich, dass derzeit langfristig sichere und stabile Renditen für Investoren im Mittelpunkt stehen. Unser Portfolio ist zu ca. 67 Prozent an bonitätsstarke deutsche Lebensmitteleinzelhändler langfristig vermietet. Auf dieser Grundlage können unsere Anleger sicher sein, dass der Fonds den erwarteten Cashflow erzielen wird.“



Im kommenden Jahr plant Greenman für den „Greenman OPEN“ etwa 190 Millionen Euro in Fachmarktzentren, Hybrid-Center und Supermärkte zusätzlich zum bereits vorhandenen Startportfolio zu investieren. Dieses umfasst acht deutsche Einzelhandelsobjekte mit einem Investmentvolumen von insgesamt 120 Millionen Euro und einer Gesamtmietfläche von 48.410 Quadratmetern. Für das zweite Halbjahr 2017 beabsichtigt das irische Investmenthaus, das über eine AIFM-Lizenz verfügt, den Investorenkreis unter Nutzung seines EU-Vertriebs-Passes auch auf Anleger aus Frankreich, den Niederlanden und Skandinavien zu erweitern.

