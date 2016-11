Greenberg Traurig Germany berät Brompton Asset Management Group beim Verkauf eines Bürogebäudes in München

Greenberg Traurig Germany hat einen von der Brompton Asset Management Group verwalteten Fonds beim Verkauf eines Bürogebäudes in München beraten. Käufer ist ein von J.P. Morgan Asset Management verwalteter Fonds. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das 12.700 Quadratmeter große Gebäude befindet sich im Münchner Stadtteil Theresienhöhe. Die dreieckige Büroimmobilie verfügt über fünf Stockwerke und wurde im Jahr 2002 erbaut.



Greenberg Traurig Germany hat die Brompton Asset Management Group in allen immobilien- und finanzierungsrechtlichen Fragen rund um die Transaktion beraten.



Hintergrund:



Greenberg Traurig Germany, vormals Olswang, begleitet die Brompton Asset Management Group seit mehreren Jahren regelmäßig bei Immobilientransaktionen sowie im laufenden Geschäft. Zuletzt berieten die Anwälte das Unternehmen beim Verkauf eines Bürokomplexes in Stuttgart.

Greenberg Traurig Germany, LLP

Greenberg Traurig ist eine führende internationale Transaktionskanzlei an weltweit 38 Standorten. In Deutschland beraten über 50 Anwälte schwerpunktmäßig Transaktionen in den Branchen Immobilien, Technologie & Telekommunikation, Medien & Entertainment sowie Infrastruktur.



Die Kanzlei zeichnet sich durch ihren integrierten Beratungsansatz aus, der juristische Kompetenz mit umfassenden Branchenkenntnissen verbindet. Dafür werden die Anwälte von führenden Anwaltsverzeichnissen regelmäßig empfohlen. Das vom Handelsblatt veröffentlichte "Best Lawyers Ranking" zeichnete das Team 2016 erneut mit dem Qualitätssiegel "Deutschlands beste Anwälte" aus.



Greenberg Traurig wurde 1967 in den USA gegründet. Weltweit beraten 2.000 Anwälte in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika innovative Unternehmen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren