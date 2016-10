GRASSIMESSE LEIPZIG 2016 mit 10.000 Besuchern

Die dreitägige GRASSIMESSE geht am heutigen Sonntag zu Ende. Rund 10.000 Besucher aus dem In- und Ausland schauten sich auf der inter­nationalen Verkaufsmesse für angewandte Kunst und Design im Grassimuseum um.



Das diesjährige Design Festival Leipzig von Grassi­messe, Designers´Open und den Design Spots innerhalb der Stadt Leipzig hatte somit insgesamt 27.500 Besucher: 10.000 auf der Grassimesse, 17.500 bei den Designers´Open inklusive der 17 Spots in der Stadt Leipzig.



Drei Tage Inspiration, Anregung und Kunstkauf im Grassimuseum sind zu Ende. Besucher der Grassimesse aus dem In- und Ausland nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Gestal­tungstrends zu informieren, mit den internationalen Ausstellern ins Gespräch zu kommen und reichlich Einkäufe zu tätigen. Ein Erfolg auch für viele Künstler, Designern und Kunsthandwerker, denn es wurde üppig gekauft – Schmuck, Keramik, Möbel, geschmiedete Messer, Spielzeug und Mode.



Von über 20 Ausstellern erwarb das Museum mit großer Unterstützung seines Freundeskreises Objekte für seine Sammlungen. Darunter sind Arbeiten der Preis­träger, weiterer gestandener Künstler, aber auch von Newcomern und Studieren­den der ausstellenden Hochschulen.



Insgesamt 100 Aussteller aus Deutschland und dem europäischen Ausland präsentierten und verkauften ihre Arbeiten an 70 Messeständen auf der GRASSI­MESSE LEIPZIG, der Verkaufsmesse für angewandte Kunst und Design im Leipzi­ger GRASSI Museum für Angewandte Kunst.



Die nächste GRASSIMESSE findet statt vom 20.10. bis 22.10.2017.

