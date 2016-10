Backen, Bügeln, Putzen, Kochen / Das bisschen Haushalt!

War Hausarbeit jemals schön? Beim Anblick blanker Puddingformen aus Kupfer, eleganter Teigrollen aus Glas, Küchengeräten im Space-Age-Look könnte man fast vergessen, dass Hausarbeit schon immer harte Arbeit war und noch ist. Die in der Art-déco-Pfeilerhalle des GRASSI Museums für Angewandte Kunst Leipzig präsentierte Ausstellung zeigt Haushaltsgeräte aus insgesamt acht Jahrhunderten, wobei der Fokus deutlich auf Objekten des 20. Jahrhunderts liegt.



„Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann!“ Auch wenn der Liedtext von Johanna von Koczian augenzwinkernd etwas anderes behauptet, von allein hat sich ein Haushalt noch nie gemacht. Neben Zeitmanagement braucht es vor allem funktionierende Haushaltsgeräte, damit die täglich anfallenden Aufgaben bewältigt werden können. Ob einfacher Kochtopf oder multifunktionale Küchenmaschine, Handfeger oder hochleistungsfähiger Staubsauger, es sind die kleinen und großen Helfer, die aus unserem Leben und Alltag nicht wegzudenken sind.



Die Ausstellung in der Pfeilerhalle des Museums widmet sich den meist wenig wahrgenommenen und überwiegend im Hintergrund agierenden Haushaltserleichterungen. Die Schau ist in sechs Themengebiete gegliedert und separiert die Koch- und Backvorgänge von den Putz- und Waschangelegenheiten. Ein wichtiges Thema ist dabei die Zeitersparnis und körperliche Schonung durch ausgeklügelte technische Konstruktionen. Mithilfe neuer Materialien können neue Verwendungsmöglichkeiten ausgetestet werden. Dadurch entstehen z.B. mehrteilige Küchengeräte, deren sinnvolle Nutzung hinterfragt wird. Andere Geräte hingegen sind in Form und Funktion derart ausgewogen, dass sie im Laufe der Zeit kaum eine Veränderung erfahren haben.

