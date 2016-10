Backen, Bügeln, Putzen, Kochen. Das bisschen Haushalt!

War Hausarbeit jemals schön? Beim Anblick blanker Puddingformen aus Kupfer, eleganter Teigrollen aus Glas, Küchengeräten im Space-Age-Look könnte man fast vergessen, dass Hausarbeit schon immer harte Arbeit war und noch ist. Die in der Art-déco-Pfeilerhalle präsentierte Ausstellung zeigt Haushaltsgeräte aus insgesamt acht Jahrhunderten, wobei der Fokus deutlich auf Objekten des 20. Jahrhunderts liegt.

„Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann!“ Auch wenn der Liedtext von Johanna von Koczian augenzwinkernd etwas anderes behauptet, von allein hat sich ein Haushalt noch nie gemacht. Neben Zeitmanagement braucht es vor allem funktionierende Haushaltsgeräte, damit die täglich anfallenden Aufgaben bewältigt werden können. Ob einfacher Kochtopf oder multifunktionale Küchenmaschine, Handfeger oder hochleistungsfähiger Staubsauger, es sind die kleinen und großen Helfer, die aus unserem Leben und Alltag nicht wegzudenken sind.



Die Ausstellung in der Pfeilerhalle des Museums widmet sich den meist wenig wahrgenommenen und überwiegend im Hintergrund agierenden Haushaltserleichterungen. Die Ausstellung ist in sechs Themengebiete gegliedert und separiert die Koch- und Backvorgänge von den Putz- und Waschangelegenheiten. Ein wichtiges Thema dabei ist immer die Zeitersparnis und körperliche Schonung durch ausgeklügelte technische Konstruktionen. Mit Hilfe neuer Materialien können neue Verwendungsmöglichkeiten ausgetestet werden. Dadurch entstehen mehrteilige Küchengeräte, deren sinnvolle Nutzung hinterfragt wird. Andere Geräte hingegen sind in Form und Funktion derart ausgewogen, dass sie im Laufe der Zeit kaum eine Veränderung erfahren haben.



Eine weitere Ausstellungsebene richtet sich auf gesellschaftliche Aspekte. Wer entwirft für wen mit welcher Motivation? Nicht nur Geschlechterverhältnisse spiegeln sich häufig - sei es in der häuslichen Aufgabenverteilung oder in Gestaltungsfragen - im Haushalt wider. Auch für einen Singlehaushalt stellt sich die Frage nach nützlichen und praktischen Anschaffungen. Durch zunehmende Mobilität ist es sogar möglich außerhalb der Küche Essen zuzubereiten. Mittlerweile ist sogar, dank zahlreicher Essenslieferanten, auch ein Leben ohne Küche denkbar.



Kasserolle „Kobenstyle“

Kopenhagen, 1955

Entwurf: Jens Quistgaard

Ausführung: Dansk Intrnational Designs.

Foto: Esther Hoyer



Sonderausstellung:



21.-23.10.: GRASSIMESSE. Internationale Verkaufsmesse für angewandte Kunst und Design

24.11.-14.5.2017: Begeifbare Baukunst. Die Bedeutung von Türgriffen in der Architektur

24.11.-28.5.2017: Gedanken Raum geben. Künstler gestalten Räume für Besinnung

24.11.-1.1.2018: Gottes Werk und Wort vor Augen. Kunst im Kontext der Reformation (im Rahmen der Dauerausstellung)









