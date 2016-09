"WINTER MEETING SPECIAL" im Gräflicher Park Grand Resort

Umgeben vom üppigen Grün eines großen englischen Landschaftsparks erwartet das Wellness-Spa-Hotel Gräflicher Park Grand Resort in Bad Driburg Gäste und Besucher und bietet dafür 135 Zimmer und Junior-Suiten sowie sechs Logierhäuser. Neben erstklassiger Medical Wellness bietet das Haus viele Möglichkeiten, um Kongresse, Tagungen, Events und Incentives in exklusivem Setting abzuhalten.



Für Veranstaltungen von Oktober 2016 bis Februar 2017 hat das Hotel jetzt ein besonders attraktives Tagungs-Paket entwickelt: Das „WINTER MEETING SPECIAL“ beinhaltet die Bereitstellung eines Konferenzraumes mit technischer Ausstattung, Flipchart, Pinnwände, Beamer und Leinwand sowie kostenfreiem WLAN im Tagungsbereich.



Darüber hinaus stehen den Teilnehmern im Rahmen des Angebots unlimitierte Konferenzgetränke im Tagungsraum zur Verfügung, eine Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee und Tee sowie winterlichem Feingebäck und eine kulinarische Auszeit beim Mittagessen in Form eines leichten Buffets oder eines 3-Gang-Menüs nach Wahl des Küchenchefs. Am Nachmittag gibt es eine weitere Kaffeepause mit Kaffee und Tee und winterlichem Feingebäck. Zum Ausklang der Veranstaltung wird „Gräflicher Glühwein“ und alkoholfreier Park-Punsch gereicht. Ein kostenfreies Upgrade in eine Suite für den Organisationsleiter oder Referenten sowie die Bereitstellung von Schreibunterlagen runden das Paket ab.



Das Tagungsangebot kann für Gruppen ab zehn Personen gebucht werden. Die Kosten für das „WINTER MEETING SPECIAL“ betragen 69 Euro pro Person. Zusätzlich reduziert sich die reguläre Miete weiterer Gruppenräume um 50 Prozent. Eine Übernachtung im Einzelzimmer inklusive des reichhaltigen Frühstückbuffet sowie Nutzung des GARTEN SPA ist in Verbindung mit einer Tagung zum Special-Preis von 120 Euro pro Person und Nacht buchbar.



Als Certified Green Hotel® bietet das Gräflicher Park Grand Resort „Tagen mit gutem Gewissen“. Jedes Certified Green Hotel® muss einem Prüfungskatalog mit 70 Kriterien in den Kategorien Energie, Wasser, Entsorgung, Essen & Trinken, Mobilität, gesellschaftliche Verantwortung (CSR) und Information & Management genügen. Nachhaltigkeit war für das Gräflicher Park Grand Resort stets eine großes Anliegen – davon zeugen unter anderem die drei Blockheizkraftwerke, mit denen der Gräfliche Park sich zu 85 Prozent des Jahres mit selbst erzeugtem Strom versorgen kann, die brandneue Kesselanlage, die eigene Wasserquelle inklusive Aufbereitung mit Ultra & Nano Filtrationsverfahren sowie die vielen weiteren Maßnahmen in allen Bereichen.

Über Gräflicher Park Hotel & Spa

Das Wellness-Spa-Hotel Gräflicher Park Grand Resort mit 135 Zimmern und Junior-Suiten sowie sechs Logierhäusern befindet sich inmitten des gleichnamigen englischen Landschaftsparks am Fuße des Teutoburger Waldes und bietet seinen Gästen neben erstklassiger Medical Wellness auch die Möglichkeit, Tagungen und Events in einem exklusiven Umfeld zu veranstalten. Dafür stehen 13 repräsentative VDR-zertifizierte Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 500 Personen zur Verfügung. Alle Räume verfügen über einen Blick in den Park und sind komplett verdunkelbar. Brunnenarkaden, Fest- und Theatersaal verfügen über WLAN und sind mit Kraftfahrzeugen zu befahren. Fest- und der Theatersaal können miteinander verbunden werden. Insbesondere die Verbindung mit dem Kooperationspartner Bilster Berg bietet ein weites Feld für fahraktive Events und Incentives mit hohem Motivationsfaktor. 1782 von Caspar Heinrich von Sierstorpff begründet, verfolgt der 64 Hektar große Gräfliche Park den Anspruch, seinen Besuchern ein besonderes Refugium zur Erholung von Körper, Geist und Seele zu bieten. Bis heute befindet sich das Grand Resort Hotel im Besitz der Familie Oeynhausen-Sierstorpff.





