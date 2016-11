Nachhaltigkeitskonzept mit höchsten Qualitätsstandards

Das Gräflicher Park Grand Resort im nordrhein-westfälischen Bad Driburg am Teutoburger Wald ist Vorreiter in Sachen Umweltschutz: Mit einem ganzheitlichen ökologischen Konzept beweist das in siebter Generation geführte Familienunternehmen, dass es auch für Hotels möglich ist, nachhaltig zu agieren und dabei gleichzeitig ökonomisch profitabel zu sein. Neben erstklassiger Medical Wellness bietet das Vier-Sterne-Superior-Hotel die Möglichkeit, Tagungen und Events in exklusivem Setting abzuhalten. Für sein nachhaltiges Engagement ist das Gräflicher Park Grand Resort vom Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) mit dem Qualitätssiegel Certified Green Hotel® ausgezeichnet worden.



Neben der fast autarken Stromversorgung – 85 Prozent des Stroms werden selbst erzeugt – hat sich das Gräflicher Park Grand Resort die Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauches auf die Fahnen geschrieben. So wird das Wasser der hauseigenen Quelle durch das Ultra- und Nanofiltrationsverfahren ohne giftige Chemie gereinigt, wobei gleichzeitig die Wasserhärte reduziert wird. Auch die Wäscherei nutzt das quelleigene Wasser. Somit ist das Gräflicher Park Grand Resort in diesem Bereich bestens aufgestellt und kann die Wasserqualität gezielt steuern.



Nachhaltiges Handeln umfasst nicht nur die Nutzung eigener Energiequellen, sondern auch den ausgewogenen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Auch hier geht das Hotel neue Wege und reduziert den Stromverbrauch durch die Umstellung der Beleuchtung. Zu 80 Prozent konnten die Lampen bereits auf moderne LED-Technik umgerüstet werden, wobei der komplette Ersatz in Planung ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtmitteln spart die LED-Technik rund 80 Prozent Energie und weist bei gleichbleibender Leistung eine um 50 Prozent verlängerte Lebensdauer auf.



Darüber hinaus legt das Gräflicher Park Grand Resort Wert auf den Einsatz von Lebensmitteln aus regionalem Anbau. Mehr als 80 Prozent der Produkte werden von umliegenden Landwirten und Unternehmen bezogen. So kann das Vier-Sterne-Superior-Hotel eine gleichbleibend hohe Qualität der Erzeugnisse garantieren und zudem die Versorgungswege kurz halten.



Auch Elektroautos sind im Gräflicher Park Grand Resort herzlich willkommen. Der Parkplatz wird demnächst mit einer eigenen Ladestation ausgestattet, sodass Gäste ihre E-Fahrzeuge jederzeit bequem mit Ökostrom aufladen können.

Gräflicher Park Hotel & Spa

Das Wellness-Spa-Hotel Gräflicher Park Grand Resort mit 135 Zimmern und Junior-Suiten sowie sechs Logierhäusern befindet sich inmitten des gleichnamigen englischen Landschaftsparks am Fuße des Teutoburger Waldes und bietet seinen Gästen neben erstklassiger Medical Wellness auch die Möglichkeit, Tagungen und Events in einem exklusiven Umfeld zu veranstalten. Dafür stehen 13 repräsentative VDR-zertifizierte Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 500 Personen zur Verfügung. Alle Räume verfügen über einen Blick in den Park und sind komplett verdunkelbar. Brunnenarkaden, Fest- und Theatersaal verfügen über WLAN und sind mit Kraftfahrzeugen zu befahren. Fest- und der Theatersaal können miteinander verbunden werden. Insbesondere die Verbindung mit dem Kooperationspartner Bilster Berg bietet ein weites Feld für fahraktive Events und Incentives mit hohem Motivationsfaktor. 1782 von Caspar Heinrich von Sierstorpff begründet, verfolgt der 64 Hektar große Gräfliche Park den Anspruch, seinen Besuchern ein besonderes Refugium zur Erholung von Körper, Geist und Seele zu bieten. Bis heute befindet sich das Grand Resort Hotel im Besitz der Familie Oeynhausen-Sierstorpff.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren