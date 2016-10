On-Demand-Plattformen: Wohin werden sich Amazon, Netflix und YouTube entwickeln?

GRAEF Rechtsanwälte möchte Sie zusammen mit der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und dem Team Medien der Commerzbank Hamburg herzlich zum dritten Produzentenfrühstück einladen am Dienstag, den 18. Oktober 2016, 9:00 – 11:30 Uhr in die Banketträume der Commerzbank AG, Jungfernstieg 22, 20354 Hamburg.



Nora Pähler vor der Holte, M. Sc. (Universität Münster, Department of Marketing & Media Research), Mitverfasserin von „Netflix & Amazon Reports 2016“, eine der größten Studien zum Angebot der „Neue Drama Serien“ im Pay-TV und TV-Sendern, hält ein Impulsreferat und gibt Antworten auf die Fragen: Was sind die neuen Drama Serien eigentlich, wer sind die Zuschauer etc.?



Anschließend erläutert Dr. Ralph Oliver Graef die regulatorischen Dimensionen neuer Distributionswege, darunter der Mindestanteil an europäischen Inhalten und die FFG-Filmabgabe für Netflix & Co.

Im Anschluss können Sie Fragen stellen. Und das Get-Together bietet Gelegenheit für vertiefende Gespräche.



Über Dr. Ralph Oliver Graef



Dr. Ralph Oliver Graef, LL.M. (New York University) ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz sowie als amerikanischer Anwalt (Attorney-at-law) in New York zugelassen. Nach seiner Tätigkeit bei der internationalen Sozietät White & Case in Hamburg war er viele Jahre Partner in überregionalen Medienrechtskanzleien, ehe er im September 2008 GRAEF Rechtsanwälte gründete. Er ist Schiedsrichter der Independent Film & Television Alliance (IFTA),

Los Angeles.



Ralph Oliver Graef berät deutsche und internationale Filmproduzenten und Fernsehsender, Verlage, innovative Technologieunternehmen sowie Prominente in allen Fragestellungen des Entertainment Law, des Medienrechts und des geistigen Eigentums. GRAEF Rechtsanwälte wird für die Bereiche Presse & Verlage und TV, Film & Entertainment empfohlen. Ralph Oliver Graef wurde 2016, wie in den Vorjahren, vom Handelsblatt und Best Lawyers zu einem von Deutschlands besten Anwälten im Entertainment Law ausgezeichnet.



Ralph Oliver Graef kommentiert im Urheberrechtskommentar Möhring/Nicolini, ist Autor des Fachbuchs „Recht der E-Books und des Electronic Publishing“ und Autor der Medienrechtskolumne des Manager Magazins. Er hält regelmäßig Vorträge zu medienrechtlichen Fragestellungen und ist Lehrbeauftragter für Rundfunk- und Medienrecht an der Hamburg Media School sowie Dozent am Erich-Pommer-Institut für Medienrecht.

