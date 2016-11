Klinik für Kinder- und Jugendmedizin erhält Spende in Höhe von 1.444 Euro von der Karnevalgesellschaft der Kreissparkasse Groß-Gerau

Die „fünfte Jahreszeit“ brachte in diesem Jahr neben Frohsinn und guter Laune auch wieder eine Spende für die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin durch die närrische Zunft. Am Montag (28. November) besuchte der Vorsitzende der Kreissparkassen-Karnevalgesellschaft, Herr Karl Norbert Merz, das GPR Klinikum und überreichte wie schon im vergangenen Jahr wieder eine großzügige Spende an Dr. Bernd Zimmer, den Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Begleitet wurde er vom frisch ernannten Prinzenpaar der Karnevalgesellschaft, Prinz Thomas I. und Prinzessin Claudia II. sowie Herrn Werner Wabnitz aus der Unternehmenskommunikation der Kreissparkasse Groß-Gerau.



Während der Fastnachtssitzung der Kreissparkassen-Karnevalgesellschaft im Februar ging wieder einmal Frau Sigrun Schuchmann – besser bekannt als „Die Frau mit der Sau“ – durch die Reihen der Sitzungsgäste und war auch bei der Erstürmung der Sparkasse in Groß-Gerau durch die Narren als eifrige Sammlerin bei den Zaungästen unterwegs. Anschließend wurde das Schwein im Personalratsbüro aufgestellt und dort regelmäßig gefüttert. Insgesamt wurde die Spenden-Sau mit 1.444 Euro gefüllt.



Dr. Bernd Zimmer freute sich sehr über die hohe Spendensumme, die in dieser Woche überreicht wurde: „Viele Anschaffungen und Verbesserungen sind ohne Spenden nur schwer zu realisieren, deshalb freuen wir uns natürlich sehr und sind immer wieder dankbar für jede Spende und das Engagement aller Beteiligten.“

