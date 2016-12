Aufrechterhaltung der Akkreditierungen des Instituts für Laboratoriumsmedizin im GPR Klinikum im Bereich Hygiene und Trinkwasserüberwachung

Wasser ist in Deutschland Gegenstand zahlreicher gesetzlicher Regelungen, wie beispielsweise des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Untersuchungen des Trinkwassers stehen dabei im Vordergrund, um die Qualität eines der wichtigsten Lebensmittel langfristig und dauerhaft auf einem hohen Niveau zu gewährleisten. Die Analyse der Wasserqualität ist nur registrierten Speziallaboren gestattet. Diese Labore werden turnusmäßig alle 18 Monate überprüft und entsprechend zertifiziert. Damit wird sichergestellt, dass streng nach genormten Vorgaben gearbeitet wird und die Ergebnisse nicht beeinflusst werden können.



Die Sicherstellung der fachlichen und analytischen Kompetenz des Instituts für Laboratoriumsmedizin im GPR Klinikum unter der Leitung von Chefärztin Frau Dr. Yolanta Dragneva erfolgt durch externe Gutachter und wird regelmäßig neu bestätigt, wodurch stets ein sehr hohes Qualitätsniveau bewiesen wird. Die turnusmäßigen externen Begutachtungen im September 2016 im Bereich Hygiene und Trinkwasserüberwachung führten zu dem erfreulichen Ergebnis, dass das bestehende Zertifikat der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) aufrechterhalten werden konnte. Mit der aktuellen Aufrechterhaltung der Zertifikate wurden dem Institut für Laboratoriumsmedizin die Organisations- und Fachkompetenz der Laborleitung sowie die Qualität der Laborbefunde erneut bestätigt. Es besitzt damit weiterhin die Kompetenz, nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Prüfungen in den Bereichen Hygiene und Trinkwasserüberwachung durchzuführen.



Zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser ergeben können, muss Trinkwasser regelmäßig überwacht werden. Mögliche Überprüfungen können neben der öffentlichen Wasserversorgung auch in privaten Kleinanlagen (Hausbrunnen), Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen, Hotels, Gaststätten bis hin zu Geschäfts- und Wohngebäuden erfolgen. Hierbei können dann Grenzwertüberschreitungen oder Abweichungen der Wasserqualität festgestellt werden.



„Regelmäßige Kontrollen, die auch in unserem Labor durchgeführt werden können, sind sehr wichtig, denn Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Die deutsche Trinkwasserverordnung gibt einen sehr strengen Rahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität vor. Trinkwasser muss hinsichtlich Geschmack, Geruch und Aussehen einwandfrei und selbstverständlich frei von Krankheitserregern sein. Chemische Stoffe dürfen nicht in schädlichen Konzentrationen enthalten sein“, erklärte Dr. Yolanta Dragneva.



Die DAkkS-Akkreditierung ist ein Zeugnis für national und international anerkannte Fachkompetenz. Sie erfasst sowohl die Qualität des analytischen Prozesses als auch die Qualitätssicherung sämtlicher Schritte der Laboratoriumsuntersuchungen einschließlich prä- und postanalytischer Maßnahmen. Das Akkreditierungsverfahren ist freiwillig und seit Mitte der 90er Jahre in Deutschland etabliert. Ziele waren und bleiben die ständige Verbesserung sowie die Sicherstellung der Effektivität und Effizienz.

