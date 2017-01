Abenteuer voraus!

2017 wird abenteuerlich! Mit der Marke goXplore von Gebeco geht es auch in diesem Jahr wieder auf große Entdeckungstour. Auf 200 Seiten lädt der neue Katalog mit einer Auswahl an Reisen ein, im neuen Jahr das Weite zu suchen: zum Beispiel bei einer Gastfamilie in einem kleinen Dorf entlang der chinesischen Mauer, auf einem Campingplatz inmitten von Bergen in Peru, auf Afrikas höchsten Gipfeln oder in einer abgelegen Regenwald-Lodge in Neuseeland. Eine noch größere Auswahl an Reisen ist im Internet auf www.goxplore.de zu finden.



25 Reisen sind dieses Jahr erstmals neu im Katalog vertreten. Stark ausgebaut wurde das Angebot von Reisen der Kategorie „Rail". Auf den Schienennetzen quer über den Globus lassen sich so selbst große Länder wie Indien relativ flächendeckend erkunden. Der Zug ist nicht nur nachhaltiger als das Flugzeug, er ist auch das Transportmittel vieler Einheimischer. So einstehen Begegnungen, die den Reisenden authentische Einblicke in eine fremde Kultur ermöglichen. Ein Englisch sprechender Tour Guide begleitet die international zusammengesetzte Gruppe bei ihrem Abenteuer auf zwei Schienen.



Auch wieder dabei sind die sogenannten „National Geographic Journeys", Reisen mit besonders viel Expeditionscharakter. Hier besuchen junge Abenteurer beispielsweise ein Nashornschutzprogramm in Kenia, pflanzen Bäume mit einem Biologen im Nebelwald Costa Ricas oder wandern gemeinsam mit einem ehemaligen Straßenkind durch die Straßen Delhis. Bei Gesprächen mit kenntnisreichen lokalen Guides und persönlichen Begegnungen mit Menschen vor Ort tauchen die Entdecker tief in die Kulturen der Reiseländer ein.



Ganz neu im diesjährigen Katalog ist die „Jane Goodall Collection", eine Auswahl an Reisen, bei denen die Tierwelt im Mittelpunkt steht. Empfohlen von der berühmten Primatenforscherin Dr. Jane Goodall, ermöglichen 20 Reisen außergewöhnliche Begegnungen mit legendären Tieren. Dabei wird stets darauf geachtet, dass die Freiheit und natürliche Lebensweise der Tiere respektiert wird. Ob auf den Galapagos-Inseln, am Amazonas oder im Dschungel von Uganda: Gäste erleben ein tierisches Abenteuer – garantiert!



Der Katalog ist im Reisebüro und im Internet kostenlos erhältlich.



Neue Reisebeispiele

"Bangkok to Bali on a Shoestring"



Unter den Straßenlaternen Bangkoks frische Reisnudeln essen, auf Java durch alte Tempelanlagen wandern und Tee dort trinken, wo er wächst: Die Abenteuerreise von Bangkok nach Kuta hat es in sich. In 28 Tagen legen die Reisenden über 4000 Kilometer zurück und zwar mit dem Zug, Bus, Minibus, Flugzeug, Taxi, der Fähre und dem Songthaew, einem typisch thailändischen Sammeltaxi. Lebendige Städte wie Kuala Lumpur mit seinen leuchtenden Petronas Towers bieten ein spannendes Kontrastprogramm zu den ländlichen Gegenden in denen Teeplantagen und Tempelruinen zum Verweilen einladen. In Cianjur besucht die Gruppe gemeinsam mit dem stets präsenten Reiseführer ein schwimmendes Dorf und bekommt von einem einheimischen Kind Sprachunterricht. Auch der Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru auf Java steht mit seiner einzigartigen Vulkanlandschaft auf dem Programm.



"Bangkok to Bali on a Shoestring", goXplore

28-Tage-Abenteuerreise ab 2.499 €



Link zur Reise: www.goxplore.de/490X117



"Die Indische Odyssee mit dem Zug"



Indiens Vielfalt erleben: Das steht auf dem Programm der 54-tägigen Reise vom Nordosten quer durchs Land bis zum Südwesten. In einer kleinen internationalen Gruppe Gleichgesinnter reisen goXplore-Gäste mit dem Zug von einem Highlight zum nächsten und sehen neben den klassischen Sehenswürdigkeiten des Landes auch unbekannte Ecken. Die wechselnde Szenerie vor dem Fenster, Gespräche mit der Gruppe und mit Einheimischen sowie spannende Zwischenstopps versprechen vielfältige Eindrücke, die den meisten Touristen vorenthalten bleiben. So macht die Gruppe in Delhi eine ganz besondere Stadtführung: Die Guides sind ehemalige Straßenkinder. Nach einem Stopp in der Heimat des Dalai Lama, geht es für die Entdecker hoch hinaus denn sie fahren nach Shimla, einer Stadt hoch im Himalaya. Auch Agra, Mumbai und Goa dürfen bei einer ausführlichen Indien-Reise natürlich nicht fehlen. Nach dem Trubel der Millionenstädte reisen die Abenteuerlustigen weiter nach Süden, wo sie beim Besuch einer Gastfamilie das Leben vor Ort aus erster Hand erfahren dürfen. Wieder Richtung Norden, führt die Route nach Kolkata, der ehemaligen Hauptstadt aus britischen Kolonialzeiten. Wo die Briten ihren geliebten Tee ernten ließen erfährt die Gruppe auf einer Teeplantage in Darjeeling.



"Die Indische Odyssee mit dem Zug", goXplore

54-Tage-Abenteuerreise ab 4.113 €



Link zur Reise: www.goxplore.de/reisen/485X803

