Leibniz Universität feiert ein Jahr LeibnizSHOP

Tassen, T-Shirts, Schreibutensilien und vieles mehr gibt es seit einem Jahr im LeibnizSHOP der Leibniz Universität Hannover. Ob Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität, Alumni oder interessierte Gäste: Der Präsenz-Shop im Sockelgeschoss des Hauptgebäudes bietet für jeden etwas und umfasst mit seinem sich stetig erweiternden Merchandisingsortiment viele schöne und nützliche Produkte im Design der Leibniz Universität. Die Bilanz ist durchweg positiv. Gefunden wurde der Name LeibnizSHOP in einem hochschulöffentlichen Wettbewerb. Wer auch außerhalb der Öffnungszeiten des Shops einkaufen möchte, kann dies rund um die Uhr im Onlineshop unter https://www.leibnizshop.de tun.



„Die Universität wird mit unseren Produkten direkt erlebbar und ermöglicht eine lebendige und sichtbare Form der Identifikation mit unserer Hochschule“, erläutert Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der Universität.



Was beispielsweise im angelsächsischen Raum an Universitäten bereits seit vielen Jahren üblich ist – der strategische Aufbau einer Universität im Außenauftritt mit einem konsequent einheitlichen Erscheinungsbild – ist an den meisten deutschen Hochschulen erst seit wenigen Jahren ein Thema. Die Leibniz Universität hatte bereits mit der Namensgebung vor zehn Jahren den Grundstein dafür gelegt. „Uns ist es wichtig, der Leibniz Universität auch nach außen ein Gesicht zu geben und intern die Verbundenheit mit der Hochschule zu fördern. Der LeibnizSHOP ist dazu ein gutes Mittel – das zeigen auch die positiven Rückmeldungen und die gute Nachfrage nach den Produkten“, sagt Mechtild von Münchhausen, Leiterin des Referats für Kommunikation und Marketing.



Die Leibniz Universität hatte den LeibnizSHOP am 14. Oktober 2015 neu eröffnet – gemeinsam mit der inhaltlich und gestalterisch aktualisierten Ausstellung zum Leben und Wirken ihres Namenspatrons Leibniz im Sockelgeschoss.



Shop-Öffnungszeiten:



Montag und Freitag 10:00 – 14:00



Dienstag bis Donnerstag 10:00 – 15:30

