Ausstellungseröffnung: Ernst Zinsser - der Meister des Unprätentiösen

Am Dienstag, 8. November 2016, eröffnet um 18 Uhr die Ausstellung „Ernst Zinsser“ in der Architektenkammer Niedersachsen, Am Friedrichswall 5 im Laveshaus. Die Ausstellung ist von Mittwoch, 9. November, bis Sonnabend, 12. November 2016 für die Öffentlichkeit zugänglich. Medienvertreterinnen und –vertreter sind zur Ausstellungseröffnung herzlich eingeladen.



Am Institut für Entwerfen und Gebäudelehre der Leibniz Universität Hannover haben Studierende der Architektur unter der Leitung von Prof. Zvonko Turkali und Dr. Jens Broszeit 16 Bauten aus dem Werk des Architekten Ernst Zinsser ausgewählt. Es handelt sich um die erste Modellausstellung über einen hannoverschen Architekten. Diese Premiere zeigt, dass Hannover über Georg Friedrich Ludwig Laves hinaus noch über weitere Baumeister verfügt, deren Verdienst in der heutigen Öffentlich wenig bekannt ist.



Charakteristikum von Zinssers Architektur ist die betonte Flächigkeit von Fassaden, die eine bewusste Abkehr von der stark konturierten Architektur des 19. Jahrhunderts darstellt. In flächenbündigen Fenstern und den verwendeten Materialien, wie beispielsweise dem Ziegelstein, spiegelt sich der Einfluss der skandinavischen Moderne wider. Die Baukörper sollen flexibel und variabel sein, um bei Umnutzung oder sonstigen Veränderungen weiterhin zu funktionieren. Zinsser gilt als Architekt der leisen Töne. Architektonische Akzente setzte er nur dort, wo es ihm wichtig erschien, beispielsweise in ausladenden geschwungenen Vordächern von Eingangsbereichen oder Foyers. Auch das Gebäude der ehemaligen Hauptverwaltung der Continental AG am Königsworther Platz, das heute zum Conti Campus der Leibniz Universität Hannover gehört, ist eines seiner Bauwerke. Ernst Zinsser prägte als Professor am Lehrstuhl für Entwerfen und Gebäudelehre an der Technischen Hochschule Hannover, der heutigen Leibniz Universität, angehende Architektinnen und Architekten.



Programm der Ausstellungseröffnung am Dienstag, 8. November 2016:



18 Uhr:

Begrüßung und Einleitung:

Wolfgang Schneider, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen

Prof. Zvonko Turkali, Fakultät für Architektur und Landschaft, Leibniz Universität Hannover



Vortrag:

Dr. Sid Auffarth



Im Anschluss:

Vorstellung der Publikation „Der Architekt Ernst Zinsser – Modelle seiner Bauten in Hannover“, Hrsg.: Zvonko Turkali, Jens Broszeit, Henrik Weber, Arlette Feltz-Süßenbach und Rundgang durch die Ausstellung.

