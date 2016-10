Die Gottfried Schmidt OHG zeigt Weitblick®

Die Gottfried Schmidt OHG: eines der traditionsreichsten Unternehmen der Textilbranche im Segment Workwear und Corporate Fashion, gegründet in Frankfurt am Main im Jahr 1931. Hochqualitative Kollektionen für verschiedene Berufsgruppen, bei denen perfekte Optik, leichte Pflegbarkeit und höchste Zweckmäßigkeit vereint werden – so sind die Produkte des Herstellers mit ausschließlich in Europa liegenden Produktionsbetrieben bei gewerblichen Endkunden und Dienstleistern des Textilservices lange bekannt. Jetzt hat sich das Traditionsunternehmen für den nächsten Schritt in Richtung ganzheitlicher Zukunft entschieden: Mit der DachmarkeWEITBLICK ® produziert Gottfried Schmidt ab sofort Workwear und Corporate Fashion unter neuem Label.



Mit WEITBLICK hat die Gottfried Schmidt OHG aber nicht nur, was Markenentwicklung und Sortiment betrifft, einen entscheidenden Anstoß in Richtung Zukunft gemacht. WEITBLICK bedeutet nämlich auch hinsichtlich der Unternehmensführung und Strategie einen richtungsweisenden Schritt: Um die Ziele des Unternehmens langfristig und schlagkräftig verwirklichen zu können, wird sukzessive auch die vierte Familiengeneration in die Geschäftsleitung nachrücken. Mit einem klaren Fokus darauf, Innovation und Design der Produkte stets zukunftsorientiert zu verbessern und Workwear qualitativ – aber eben auch emotional – vollkommen neu zu definieren. Und das unmittelbar an der Seite des Kunden.



Die Entscheidung für den Markennamen WEITBLICK ist im Hinblick auf die Unternehmenshistorie, als logische Konsequenz zu sehen. Denn WEITBLICK hatte bereits der Gründer Gottfried Schmidt im Jahr 1931 bewiesen, als er mit viel Ehrgeiz, Mut und einer klaren Vision sein Unternehmen für Berufskleidung gegründet hat. Der Schritt in die vierte Generation im Jahr 2016 ist nun die ambitionierte Fortführung einer Idee, die bereits vor vielen Jahrzehnten begonnen hat: Menschen im Berufsleben durch herausragende Produkte, aber vor allem durch Respekt und Menschlichkeit zu begeistern. Bei der Gottfried Schmidt OHG nennt sich diese Vision ab sofort „WEITBLICK® – next level workwear“.



Weiterführende Informationen zu WEITBLICK:



WEITBLICK ist für den Berufsbekleidungshersteller viel mehr als ein Markenname. WEITBLICK wird zur sinnstiftenden Funktion, wie ein roter Faden zieht sich die Vision durch das Unternehmen, bietet Orientierung. Sie richtet alle Aktivitäten klar auf das gemeinsame Ziel aus: WEITBLICK steht für die klare Zukunftsvorstellung eines Unternehmens, das gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Kunden Workwear produzieren möchte, die begeistert. WEITBLICK zeigt auch die Entscheidung der Unternehmensführung für den Bau eines automatischen Logistikzentrums, das zukünftig automatisierte Prozesse und optimale Liefer- und Lagerbedingungen bietet. Der eigene Anspruch, dem Kunden jederzeit just-in-time perfekte, langlebige Qualitätskleidung zu liefern, ist der Antrieb für die Investition in dieses zukunftsweisende Projekt. Der Spatenstich erfolgte bereits im Sommer diesen Jahres.



Ein neuer Markenauftritt zur Ausrichtung auf eine weitere Zielgruppe, den Online-Shop-Kunden: mit WEITBLICK erschließt sich Gottfried Schmidt ein neues Segment und hat sich hierfür ehrgeizige Ziele gesetzt. Selbstverständlich bleibt die Versorgung der textilen Dienstleister weiterhin der zentrale Fokus des Unternehmens. Neben der Neuausrichtung erwartet die Kunden auch weitere spannende Produktneuerungen. So wird unter dem Namen „Hero Flex“ Anfang nächsten Jahres die neue Workwear-Kollektion eingeführt sowie eine weitere Kollektion für die Lebensmittelbranche erscheinen. Elegant und hochwertig geht es im Bereich Business & Casual zur Sache – zukünftig wird es neben den beliebten Chinos auch industriewäsche-geeignete Cardigans und Blazer geben. Produktlinien, die noch näher aktuellen Fashion-Trends folgen und einen besonderen Fokus auf nachhaltige und faire Produktion haben: Das sind die klaren Signale, für die WEITBLICK steht.

Über die Gottfried Schmidt OHG

Das Unternehmen zählt zu den traditionsreichsten Unternehmen der Textilbranche im Segment Workwear und Corporate Fashion. Bereits 1931 in Frankfurt am Main gegründet, wird die Firma in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Über 100 Mitarbeiter am Stammsitz in Kleinostheim und über 1.000 Beschäftigte in den europäischen Produktionsbetrieben arbeiten gemeinsam an der Entwicklung hochqualitativer Kollektionen für verschiedenste Berufsgruppen.

