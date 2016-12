Familientag auf dem Goslarer Weihnachtsmarkt

Am Mittwoch, 14.12. stehen im Rahmen des Familientages auf dem Goslarer Weihnachtsmarkt besonders die kleinen Besucher im Mittelpunkt.



Als Highlight gibt es von 15 – 18 Uhr Freifahrten mit dem Karussell und der Kindereisenbahn durch den Mini-Weihnachtswald. Viele Stände bieten zusätzlich Ermäßigung auf Teile Ihres Sortiments. „Wir freuen uns auf viele kleine Besucher und ihre Eltern“, so Iris Weirich von der GOSLAR marketing gmbh.



Um 15 und um 17 Uhr freut sich der Bäcker in Wallners Steinofenbäckerei auf tatkräftige Unterstützung und lädt Kinder zum kostenlosen Miniseelen-Backen ein. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bläsergruppe der Kreismusikschule und der Posaunenchor Frankenberg.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren