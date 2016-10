Meloco feat. Ron Cazzato (ex-4LYN): heute erscheint das gemeinsame Video

Heute gibt es endlich die erste offizielle Hörprobe vom Debüt-Album „port noir“ der Crossover-Band Meloco. Die Nürnberger präsentieren um 17 Uhr auf ihrer Facebookseite www.facebook.com/BandMeloco das Video zur Single „Don´t Take Me For Granted“. Mit von der Partie ist auch ein alter Bekannter: Ron Cazzato – seinerzeit Sänger der Band 4LYN, der seit langem wieder ein Lebenszeichen von sich gibt. Zentraler Inhalt des Videos ist ein kleiner Junger, der beim „durchzappen“ im TV die aktuellen Bedrohungen auf dieser Welt sieht. Bürgerkrieg, Anschläge sowie politische Dilemmas. Vier Minuten geballte Action, was will man mehr!?



Hier ist der direkte Link zum Clip: www.youtube.com/watch?v=-_gvt7nhiQw



Message von Ron Cazzato:



Ladies & Gents: Mein erstes Feature seit 2004!!!! Wie ich vor kurzem schrieb, gab es eine junge Nürnberger Band namens #MeLoco, die mich in Sachen "#iRon The Album" unterstützt hat... und den Gefallen könnt Ihr Euch nun baldigst geben.... #backtotheroots sach ich nur. So mit Shouts, Screams, Raps und allem was ein Ron Cazzato-Feature halt so haben MUSS...aber vor allem mit Message! Also....was meint Ihr? #supportyourlocalbands

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren