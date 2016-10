ESCHENBACH mit neuem Sänger, neues Album 2017

Einigen dürfte es schon zu Ohren gekommen sein. Riitchy, langjähriger Sänger bei ESCHENBACH wird die Band verlassen. Am 18. November werden ESCHENBACH die letzte Show mit Riitchy als Support von MEGAHERZ in Oberhausen (Turbinenhalle) spielen.

Riitchy dazu: "Liebe Eschenbach-Fans, es waren Jahre voller toller Erfahrungen und spannender Erlebnisse, die ich mit den Jungs und euch teilen durfte - danke an alle dafür! Bleibt den Jungs treu und "keep on rockin´!". Bis bald, euer Riitchy"

Der Ausstieg von Riitchy ist zwar sehr schade aber das neue ESCHENBACH Album wird wie geplant im Frühjahr 2017 kommen und es ist bereits ein neuer Sänger an Bord. Komi Mizrajim Togbonou wird der neue Frontmann von Eschenbach werden. Komi kommt aus Berlin, ist Sänger und Schauspieler und er bringt alles mit um gemeinsam mit den Eschenbach Jungs ordentlich durchzustarten!



Philip Eschenbach: "Wenn ein Bandmitglied die Band verlässt, ist das nie schön. Riitchy und ich haben gemeinsam 2 Alben und eine EP aufgenommen, auf die wir sehr stolz sind. Am stolzesten sind wir aber darauf, dass wir trotz unserer Trennung weiterhin beste Freunde bleiben und weiterhin voller Stolz auf die gemeinsame Geschichte zurück blicken können. Mit Komi haben wir nun eine neue Stimme, die uns in eine neue Zeit führen wird. Wir haben Komi nicht gesucht, sondern gefunden. Er ist nicht nur ein großartiger Performer und ein mächtiger Frontmann, sondern auch schon lange ein Freund der Band. Diese Konstellation hat eine Menge Potenzial und wir freuen uns, jetzt die Arbeiten fürs anstehende Album zu starten. Danke Riitchy, willkommen Komi!“ Komi: "Ich bin froh, dass es manchmal Begegnungen im Leben gibt, die ein höheres Ziel mit sich bringen. Dass ich der neue Sänger von Eschenbach sein darf, ist für mich ein absoluter Glücksfall! Die Band hat ein großartiges Standing bei den ESCHENBACH-Fans und ein Label, das voll hinter ihnen steht. Jetzt freue ich mich darauf, mich mit meinen Qualitäten voll in die Band einzubringen - und bin davon überzeugt, dass das Potenzial, das wir nun gemeinsam entfalten können, immens ist. Zeit, in ein neues Zeitalter zu starten."



www.facebook.com/ESCHENBACHband





