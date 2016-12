Die Rheinberger Punkrock-Helden BETONTOD haben das offizielle Musikvideo zur dritten Single-Auskopplung, 'Ich Nehme Dich Mit', ihres kommenden Albums »Revolution« veröffentlicht.



Die Band kommentiert: "Unser drittes Baby erblickt das Licht dieser Welt. "ICH NEHME DICH MIT" aus unserem neuen Album "REVOLUTION" (VÖ 13.01.2017)!



Wir nehmen DICH mit auf eine Zeitreise durch die wilden 80er und 90er Jahre. Damals, als alles noch etwas mit einem Hauch von Unbekümmertheit versehen war und schräge Klamotten mit schlechten Frisuren zur Tagesordnung gehörten. Als wir den Moment zelebriert haben, um eine geile Zeit zu haben um Geschichten zu schreiben! Wenn dann auch noch Ralf Richter mit seinem De Lorean bereit steht, kann doch nichts mehr schief gehen - Wir nehmen dich mit in diese geile Zeit!"

Schaut euch 'Ich Nehme Dich Mit' mit Ralf Richter jetzt hier an: https://youtu.be/cNbuWFyk_kY

Bestellt euch das Album »Revolution« jetzt vor: http://geni.us/BETONTODRevolution



Holt euch 'Ich Nehme Dich Mit' digital via:

iTunes: http://geni.us/BETONTODRevoIT

Apple Music: http://geni.us/BETONTODRevoAM

Amazon MP3: http://geni.us/BetontodINDMAMP3

Google Play: http://geni.us/BetontodINDMGP

NB FLAC: http://geni.us/BetontodINDMFLAC

Spotify: http://geni.us/BetontodINDMSP



Schaut euch auch das Video zur zweiten Single 'Freunde' an: https://youtu.be/qYUY9E1_SgY Holt euch die Single 'Freunde' digital auf:

iTunes: http://geni.us/BetontodFreundeIT

Amazon: http://geni.us/BetontodFreundeAMP3

GooglePlay: http://geni.us/BetontodFreundeGP

NB FLAC: http://geni.us/BetontodFreundeFLAC



Das Video zur ersten Single 'Küss Mich' gibt es hier: https://youtu.be/KN2HRbwYOQg Holt euch außerdem 'Küss Mich' digital auf:

iTunes: http://geni.us/BETONTODRevoIT

Amazon: http://geni.us/BETONTODKuessMichAMP3

GooglePlay: http://geni.us/BETONTODKuessMichGP

NB FLAC: http://geni.us/BETONTODKuessMichNB



Das kommende Album »Revolution« wurde von Vincent Sorg (DIE TOTEN HOSEN, IN EXTREMO) produziert und soll am 13. Januar 2017 veröffentlicht werden. BETONTOD sind im März und April 2017 mit »Revolution« auf Tour. Den offiziellen Trailer dazu gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/FGyW0DSejss



Tourdaten:



17.12.2017 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

10.03.2017 Dresden - Reithalle Straße E

11.03.2017 München - Backstage Werk

17.03.2017 Berlin - Huxleys Neue Welt

18.03.2017 Hamburg - Große Freiheit 36

24.03.2017 Frankfurt - Batschkapp

25.03.2017 Zürich - Volkshaus

31.03.2017 Stuttgart - LKA Longhorn

01.04.2017 Essen - Weststadthalle Tickets gibt es unter: http://nblast.de/BetontodTour Ticket + T-Shirt-Bundle gibt es unter: http://bit.ly/25hJTC9



BETONTOD sind:



Oliver Meister - Gesang

Frank Vohwinkel - Gitarre

Mario Schmelz - Gitarre

Adam Dera - Bass

Maik Feldmann - Schlagzeug www.facebook.com/antirockstars | http://www.betontod.de/ | www.arising-empire.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren