Betontod rufen die Revolution aus: das neue Album kommt

Aus dem einstigen Traum von fünf Schülern aus dem nordrhein-westfälischen Rheinberg ist mittlerweile eine verschworene Gemeinschaft geworden, eine Gemeinschaft die bereit ist den nächsten Schritt zu gehen.

Nach dem Einstieg in die Top 10 der deutschen Charts gingen die fünf ihren Weg immer weiter und begeistern mittlerweile in großen Hallen immer mehr Fans ihrer Musik.

Mit dem neuen Werk »Revolution« geht man in ein neues Kapitel der Bandgeschichte.

Gefestigt und mit klarer Vorstellung, wohin der Weg sie führt!

Die perfekte Mischung aus Punkrock und Metal, die es in Deutschland nur in dieser einzigartigen Form gibt.



„In welcher Gesellschaft wollen wir leben, alles läuft immer schneller, immer weiter in eine Richtung, in der der Einzelne immer weiter in den Hintergrund tritt. Es wird Zeit, den Menschen zu zeigen, dass ein kleiner Teil nicht berechtigt, die Legion der Vergessenen immer größer werden zu lassen. Es wird Zeit für eine Revolution!“

Was Texter und Komponist Frank Vohwinkel mit diesem kurzen Statement sagt, spiegelt die aktuelle Realität in diesem Land und auf der ganzen Welt wieder.

„Und wir sind nicht bereit, den Hetzern die Straße zu überlassen, es wird Zeit für eine Revolution in der Mitte dieser Gesellschaft, nicht getrieben von Angst und Hass, sondern von Empathie und sozialer Verantwortung.“



BETONTOD

Revolution

Arising Empire / Nuclear Blast / Warner

VÖ: 13.01.2017

www.betontod.de

www.facebook.de/antirockstars



BETONTOD "REVOLUTION" TOUR:

10.03.2017 Dresden - Reithalle / Strasse E

11.03.2017 München - Backstage Werk

17.03.2017 Berlin - Huxleys Neue Welt

18.03.2017 Hamburg - Große Freiheit 36

24.03.2017 Frankfurt - Batschkapp

25.03.2017 (CH) Zürich - Volkshaus

31.03.2017 Stuttgart - LKA Longhorn

01.04.2017 Essen - Weststadthalle



Natürlich stehen BETONTOD für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse, Fragen oder anderen Wünschen, meldet Euch bei uns.



Kontakt:

Print: Dagmar (Dagmar@Gordeonmusic.de, 030 / 284 960-27)

Online: Änne (Aenne@Gordeonmusic.de, 030 / 284 960-20)

Radio: Kati (Kati@Gordeonmusic.de, 030 / 284 960 - 23)

Über Gordeon Music Promotion





