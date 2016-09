La Luna - Ein poetisch, zirzensisches Varieté-Spektakel

Das fahrende Volk stand zu allen Zeiten für die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und Abenteuer. Akrobaten, Straßenmusiker, Gaukler - sie alle repräsentieren bis heute eine Welt, in der das Außergewöhnliche, das Wilde, das Andere eine Qualität und kein Makel ist.



Dieses wilde Lebensgefühl inspirierte la luna. Die Künstler des Varieté-Spektakels verkörpern Poesie, Romantik und Leidenschaft. Jeder auf ein-zigartige Weise. Die artistischen Disziplinen in der Luft und am Boden werden vom la luna-Ensemble so innovativ und spektakulär interpretiert, dass dem Publikum immer wieder der Atem stockt. An der Opulenz der Bilder hätte Federico Fellini seine helle Freude gehabt. Und über alldem schwebt der mystische Mond - la luna…



Ensemble



Duo Manducas - HANDSTAND-COMEDY



Michele & Amélie – PARTNERAKROBATIK



Lucas Bergandi - DRAHTSEIL & MUSIK



Santé Fortunato - HULA HOOP, KONTORSION & LUFTRING



Marianna de Sanctis - HULA HOOP



Florent Lestage – JONGLAGE



Vanessa Alvarez – ANTIPODEN



Ariadna Gilabert Corominas - CYR & VERTIKALSEIL



Romina Chen - AKROBATIK & GITARRE



Anna Ward - CYR & TRAPEZ (ab dem 6. Dezember 2016)



Gabriel Levasseur - MUSIK, KOMPOSITION (2. bis 4. November & 9. bis 31. Dezember)



Olivier Perrin – MUSIK (5. November bis 8. Dezember 2016)



Regie: Sabine Riek



Showdauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause



Spielzeit: 2. November bis 31. Dezember 2016



Showtime: Mi. + Do. (ab 21.11. auch Dienstag) 20 Uhr;



Fr. + Sa. 18 Uhr und 21 Uhr; So. 14 Uhr und 17 Uhr



Viermal jährlich versammelt der spitzzüngige Kamikaze-Moderator Ludger K. positiv Verrückte um sich auf der Bühne und bläst mit ihnen zum Angriff auf die Lachmuskeln. Bekannte Größen und interessante Newcomer der Szene geben sich im GOP Comedy Club die Klinke in die Hand. Die letzte Ausgabe in diesem Jahr hat es in sich: Musikkabarettist Michael Sens präsentiert einen humoristischen Rundumschlag für alle Freunde der gepflegten Unterhaltung aus Kabarett und Klassik gleichermaßen. So findet er erstaunliche Parallelen zwischen Beethovens Gehörlosigkeit und dem Erscheinungsbild der Kanzlerin. Sens deckt musikalische Anleihen auf, die ihre Wurzeln bei Johann Sebastian Bach haben und einen Star wie Peter Maffay in die Hitlisten katapultierten. Seiner Karriere als Musicalsänger ist es zu verdanken, dass es Michael Sens versteht, den Stoff aus dem die Broadway-Träume sind, humoristisch zu beleuchten. Das Publikum darf sich auf eine Dreifachkombination aus Virtuosität, fundiertem Fachwissen und schlagfertigen Pointen freuen.



Club-Gast Heinz-Peter Lengkeit macht alles: Kabarett, Comedy, Theater oder Musical. Regelmäßig steht HP in Oberhausen bei zahlreichen Ebertbad-Eigenproduktionen (Pommes, Ganz oder gar nicht, Dumm gelaufen) auf der Bühne. Der Mann kann mit einer kleinen Geste, einem Blick, einer Nuance so viel bewirken, so viel aussagen - das allein schon ist pure Freude. Aber damit nicht genug: Lengkeit ist ein Sprachtalent und spricht Ruhrdeutsch wie kaum ein anderer, spielt Luftgitarre wie ein junger Gott und hat selbst immer ganz viel Spaß auf der Bühne. Hier tobt Lengkeit sich aus. Laut, leise, albern, selbstironisch, spontan und vor allem äußerst witzig.



Mit weiteren Überraschungsgästen und musikalischer Unterstützung der GOP Late Night-Band.



Dienstag, 8.11.2016 um 20 Uhr



20 Euro (Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis 15 Euro)



Gäste erleben beim feierlichen Jahresabschluss im GOP ein Feuerwerk der Sinne. Es erwartet sie ein besonderer Abend mit kulinarischen und künstlerischen Höhepunkten in der besonderen Atmosphäre des GOP Varieté-Theaters. Er beginnt mit einem feierlichen Prosecco-Empfang und verwöhnt mit einem köstlichen 4-Gänge-Menü im Wechsel mit der Varieté-Show. Champagner um Mitternacht, Liveband, DJ und weitere Überraschungen gehören selbstverständlich ebenso zur stimmungsvollen Gala zum Jahreswechsel.



Mit der Varietékarte erhalten GOP-Gäste außerdem ab 1 Uhr kostenlosen Eintritt in den hauseigenen Dance Club ADIAMO. (nach Verfügbarkeit)



Samstag, 31. Dezember 2016



Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr 159 Euro / 149 Euro pro Person



(inkl. kostenloser Eintritt Dance Club ADIAMO Essen ab 1 Uhr - nach Verfügbarkeit)





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren