Factsheet: Goodyear Proactive Solutions

Unter dem Namen „Goodyear Proactive Solutions“ bietet der internationale Reifenhersteller ein Servicepaket für Flottenmanager an, das die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Flottenbetreiber ermöglicht („Vehicle-To-Fleet“). Zurzeit umfasst der neue Geschäftsbereich von Goodyear zwei Servicegruppen mit jeweils zwei Modulen: „Proactive Tire“ (mit einem Reifendruckkontrollsystem sowie „Drive-over-Reader“) und „Proactive Fleet“ (mit den Modulen „Driver Behavior“ sowie „Track & Trace“).



Das Besondere: Bei den unter „Proactive Tire“ subsumierten Services kombiniert Goodyear bewährte Telemetrie mit prädiktiver Analysetechnologie. Per Telemetrie werden Informationen aus dem Fahrzeug an einen zentralen Server übermittelt. Ein eigens von Goodyear entwickelter mathematischer Algorithmus analysiert diese Informationen und zieht Rückschlüsse auf den Zustand des Reifens. Mängel wie etwa ein schleichender Luftdruckverlust können so erkannt und behoben werden, bevor der Schaden eintritt. Die Ergebnisse der Analyse werden im Rahmen eines umfassenden Reportings an den Flottenbetreiber oder auch direkt an Goodyear übermittelt – je nachdem, welche Art von Service nötig ist, um einen Schaden zu verhindern. Ein weiterer Vorteil im Kontext des neuen Servicepakets: Goodyear liefert dem Flottenbetreiber nicht nur die Information über einen drohenden Schaden, sondern kann auch die notwendige Dienstleistung erbringen. Dafür sorgt das Händlernetz TruckForce, das mit über 2.000 Partnern in ganz Europa einen hochwertigen Lkw-Reifenservice garantiert.



Die neuen Servicegruppen und ihre Module im Überblick:



„Proactive Tire“



1) Ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS) überwacht den Luftdruck und die Temperatur, um Ausfälle von Reifen und Fahrzeugen zu verhindern.



So funktioniert es: Ein RDKS-Sensor wird an jede Felge angebracht. Die Sensoren bestimmen den Luftdruck und die Temperatur. Eine Telematikbox empfängt die Daten und leitet sie an den Server von Goodyear weiter, wo sie mithilfe eines mathematischen Algorithmus analysiert werden. Wenn bei einem Reifen falscher Luftdruck und / oder Überhitzung festgestellt wird, kann der notwendige Service umgehend erfolgen, bevor es zu einem Schadensfall kommt.



Vorteile:



* Kann dank der prädiktiven Warnfunktion reifenbezogene Reparaturen infolge von Pannen um bis zu 75 Prozent reduzieren [1]

* Weniger reifenbezogene Ausfälle und Unfälle reduzieren die Standzeiten der Fahrzeuge

* Kein unnötiger Kraftstoffverbrauch aufgrund von Unterluftdruck

* Verlängert die Lebensdauer der Reifen



[1] Belegt durch einen Test mit einer Flotte mit 120 Fahrzeugen von 2015 bis 2016. Der genannte Vorteil ergibt sich nur bei einer proaktiven Wartung auf Grundlage der Warnhinweise und Berichte des Tools. Die Ergebnisse können variieren je nach Fahrbahnbeschaffenheit, Frequenz der Reifenwechsel, Fahrbedingungen und Straßenverhältnissen sowie Reifenwartung.



2) „Drive-over-Reader“ bestimmt vollautomatisch die Profiltiefe und den Luftdruck, wenn ein Fahrzeug in den Betriebshof fährt oder diesen verlässt. Das erleichtert das Reifenmanagement und die -wartung enorm.



So funktioniert es: Drive-over-Reader besteht aus einem in den Boden eingelassenen Pad mit speziellen Sensoren. Wenn ein Fahrzeug über das Pad fährt, bestimmen die Sensoren die Profiltiefe und den Luftdruck jedes Reifens. Die Informationen werden an den Goodyear-Server übermittelt. Mithilfe des speziell entwickelten Algorithmus wird ein umfassender Report erstellt, der vor Ursachen für mögliche Schäden warnt, etwa eine unzureichende Profiltiefe oder niedriger Luftdruck. Der Algorithmus kann darüber hinaus auch die verbleibende Laufleistung jedes Reifens bestimmen. So kann die Reifenwartung inklusive Services wie Nachschneiden oder Runderneuern im Vorhinein geplant und es kann sichergestellt werden, dass die Laufleistung jedes Reifens voll ausgeschöpft wird.



Vorteile:



* Verhindert dank der prädiktiven Warnfunktion bis zu 60 Prozent der Reparaturen infolge von Reifenpannen [2]

* Weniger reifenbezogene Ausfälle und Unfälle reduzieren die Standzeiten der Fahrzeuge

* Erfasst automatisch Profiltiefe und Luftdruck, was das Reifenmanagement und die damit verbundene Wartung sowie das Reporting erleichtert

* Kein unnötiger Kraftstoffverbrauch aufgrund von Unterluftdruck

* Kann die Reifenlebensdauer bestimmen, sodass sich Services im Vorhinein planen lassen

* Automatische Diagnose reifenbezogener Probleme, auch für ein längeres Leben der Reifen



[2] Belegt durch einen Test mit einer Flotte mit 120 Fahrzeugen von 2015 bis 2016. Der genannte Vorteil ergibt sich nur bei einer proaktiven Wartung auf Grundlage der Warnhinweise und Berichte des Tools. Die Fahrzeuge müssen regelmäßig über das Pad fahren. Ergebnisse sind von verschiedenen Parametern abhängig, etwa Fahrstil, Einsatzart, Fahrbedingungen und Straßenverhältnisse, Fahrbahnbeschaffenheit sowie Reifenwartung.



„Proactive Fleet“



1) Das Modul „Driver Behavior“ erfasst und übermittelt Informationen zur Fahrerleistung. Flottenbetreiber können so den Fahrstil ihrer Trucker nachvollziehen und zum Beispiel in einem Fahrertraining an einer besseren Kraftstoffeffizienz oder einem geringeren Reifenverschleiß arbeiten. „Driver behavior“ erfasst Informationen zu zwölf Fahrparametern und erstellt für jeden Fahrer individuelle Berichte.



Vorteile:



* Ermöglicht individuelles Fahrtraining, um die Fahrleistung und -sicherheit zu erhöhen

* Kann monatlich bis zu 300 Euro Kraftstoffersparnis pro Fahrzeug generieren [3]



[3] Für ein Fahrzeug mit einer Kilometerleistung von 6.200 Meilen pro Monat = 10 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch. Basiert auf den folgenden Hypothesen: a) durchschnittliche Kilometerleistung von 6.200 Meilen pro Monat b) durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch von 30 Litern / 62 Meilen c) Preis von 1 Euro ohne MwSt. / pro Liter d) durchschnittliche Kraftstoffeinsparung von 10 Prozent. Ergebnisse können von verschiedenen Parametern abhängen, etwa Fahrstil, Einsatzart, Fahrbedingungen und Straßenverhältnisse, Fahrbahnbeschaffenheit sowie Reifenwartung.



2) „Track and Trace“ benutzt GPS und stellt Flottenbetreibern Informationen in Echtzeit zum Standort und zur Bewegung ihrer Fahrzeuge bereit. Das hilft dabei, die Routenplanung und den Kundenservice zu verbessern. Darüber hinaus können gestohlene Fahrzeuge lokalisiert werden.



Vorteile:



* Lokalisiert mithilfe von GPS Fahrzeuge in ganz Europa

* Ermöglicht jederzeit das Management von Fahrzeugströmen

* Kann Kunden in Echtzeit über Routen und den Zeitpunkt der Lieferung informieren

* Ermöglicht es, aus der Ferne einen Servicepartner zu wählen, der in der Nähe des Fahrzeugs ist

* Macht das Auffinden gestohlener Fahrzeuge möglich

* Weniger Strafen für verspätete Lieferungen

