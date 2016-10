The Great 10k Berlin - 10 km durch die Berliner City West

The Great 10k – 10 km mitten durch das Herz der Berliner City West – ist der Abschluss der Berlin läuft-Laufsaison. Über 7.500 Läuferinnen und Läufern und zahlreiche Zuschauer an der Strecke kommen dann wieder in den Genuss einer der schönsten Strecken Berlins: das Schloss Charlottenburg bildet mit Start und Ziel den beeindruckenden Rahmen der Veranstaltung. Die Straße des 17. Juni, die Siegessäule, der Zoo Berlin, die Gedächtniskirche und die Schlossstraße sind die weiteren Highlights dieser schnellen und flachen Strecke.



Wie jedes Jahr können die Läuferinnen und Läufer ihren Teamgeist außerdem in der 2x5km Staffel auf die Probe stellen und sich als schnellste Staffel beim Great 10k beweisen. Der Startschuss für die Einzel- und die Staffelläufer fällt um 12 Uhr. Für die Kinder geht es bereits um 11.15 Uhr auf die ca. 800 m lange Strecke.



Topathleten und GRR-Nachwuchs-Cup 2016



Mit am Start sind rund 50 Top- und Nachwuchsathleten, die sich auf die Jagd nach schnellen Zeiten begeben. Erwartet wird ein spannendes Rennen über die 10 km der Männer mit einer Zeit unter 28 Minuten. Die Schwedin Sarah Lahti, 12. bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, wird sich ein hartes Rennen mit ihren Kontrahentinnen liefern und dabei den schwedischen Rekord in Angriff nehmen.



Der Great 10k Berlin bildet außerdem das Finale des alljährlich stattfindenden GRR-Nachwuchs-Cups, bei dem gemeinsam mit dem Deutschen Leichtathletik Verband neue Langstrecken-Talente gesichtet werden.



Informationen und die Anmeldung finden Sie unter http://berlin-laeuft.de/great_10k_berlin-home.html

