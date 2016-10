Weiteres Wachstum mit neuer Filiale in Düsseldorf

Im März 2017 eröffnet Globetrotter eine weitere Filiale – dieses Mal in der Innenstadt von Düsseldorf. Wie auch bei der neu geplanten Filiale in der Hamburger Innenstadt ab März 2017 kommt ein neues Filial-Konzept zum Tragen.



Nach der Ankündigung, im kommenden Jahr eine neue Globetrotter Filiale in der Hamburger Innenstadt zu eröffnen, verkündet der Omnichannel-Retailer eine weitere Neueröffnung: Im März 2017 eröffnet Globetrotter eine Filiale in der Düsseldorfer Innenstadt.

Die neue Filiale befindet sich in der Königsallee 88 und damit in einer 1A-Lage. Aktuell betreibt Victorinox einen Flagship-Store an dieser Stelle. Die Übergabe an Globetrotter ist in Vorbereitung. Vermittelnder Dienstleister ist der High Street Spezialist COMFORT.

Die neue Globetrotter Filiale umfasst über 1000 m2 auf drei Etagen.

Wie bei der neuen Filiale in der Hamburger Innenstadt kommt auch hier ein neues Filial-Konzept zum Einsatz. Aufbauend auf dem bekannten hohen Niveau von Beratung und Ladengestaltung von Globetrotter, liegt der Fokus der neuen Filiale auf dem Bereich Abenteuer und Reise – auch im urbanen Umfeld.

Die Sortimentsschwerpunkte sind Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung, die sich auch für den alltäglichen Gebrauch eignen. Exklusive Marken und Produkte mit hoher Qualität, Funktion und attraktivem Design stehen im Vordergrund.

Die Einbindung der Filiale in den Online-Bereich findet besondere Berücksichtigung. Die Verfügbarkeit von Produkten wird auf globetrotter.de angezeigt. Click & Collect-Service, Same-Day-Delivery und erweiterte Sortimentszugriffe bereichern zudem die Attraktivität für den Standort.

Über Globetrotter Ausrüstung

Die Globetrotter und Überlebensexperten Klaus Denart und Peter Lechhart eröffneten im September 1979 in Hamburg "Norddeutschlands erstes Spezialgeschäft für Expeditionen, Safaris, Survival, Trekking". Mit Filialen in Hamburg, Frankfurt, München, Köln, Dresden, Berlin, Stuttgart, Ulm, den Outlet-Stores in Bonn, und Metzingen sowie dem Globetrotter ACTIVE STORE im Harz ist Globetrotter auf einer Gesamtfilialfläche von rund 40.000 Quadratmetern vertreten. Über den Stationär- und den Distanzhandel - basierend auf dem Online-Shop (www.globetrotter.de) und dem Globetrotter Magazin - werden mehr als 35.000 Artikel von über 1.000 Marken vertrieben.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren