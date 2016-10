Flow und Sicherheit abseits der Piste

Auf dem Kitzsteinhorn in der Tourismusregion Zell am See-Kaprun erwartet Tiefschneefans ideale Bedingungen: Fünf Freeride-Routen, Freeride Info Base und Points, Kurse und Veranstaltungen sowohl für Einsteiger als auch für Profis aller Altersklassen. Neu gibt es 2016 einen Safety Tag nur für Frauen mit der Freeride World Tour Gewinnerin 2015, Eva Walkner. Am 1. April 2017 geht die Freeride-Elite beim X Over Rider Freeride World Qualifier*** auf dem Kitzsteinhorn an den Start.



Freeride-Abfahrten mit Flow-Garantie



Das Kitzsteinhorn ist eines der beliebtesten Freeridegebiete in den Alpen: Mit absoluter Schneesicherheit, zahlreichen Routen in unmittelbarer Liftnähe und einem beispielgebenden Informationssystem, bei dem die umfassende Aufklärung über alpine Gefahren und der Appell an die Eigenverantwortung im Vordergrund stehen.



Tiefschneefans haben die Wahl zwischen drei mittelschweren und zwei schweren Freeride-Routen mit den vielsagenden Namen Ice Age, Westside Story, Left Wing, Jump Run und Pipe Line. Die „Freeride Info Base“ und die „Info Points“ am Einstieg in die Tiefschneehänge klären über die Sicherheit und die aktuelle Lawinenwarnstufe auf. Im Lawinensuchfeld knapp oberhalb des Alpincenters können Freerider und Skitourensportler den Umgang mit dem Lawinensuchgerät unter realistischen Bedingungen üben.



Neu ab 2016: Safety Tag von Frauen für Frauen



Am 27. November 2016 veranstaltet die Österreicherin Eva Walkner, Gewinnerin der Freeride World Tour 2015, einen Lawinenkurs nur für Frauen auf dem Kitzsteinhorn. Unter dem Motto „Safe on snow“ schärfen die Teilnehmerinnen in ungezwungener Runde ihr Bewusstsein für alpine Gefahren. Der Kurs bietet sich für Frauen an, die gerne abseits der gesicherten Pisten unterwegs sind oder sich weiterbilden möchten. Die Teilnehmerinnen erwartet spannende Theorie und Erfahrungsberichte, zudem lernen sie den Umgang mit dem LVS-Gerät (Lawinenverschüttetensuchgerät) und üben Notfallszenarien.



Für Einsteiger und Fortgeschrittene: Freeride Monday



In Kooperation mit zwei Skischulen werden jeden Montag, am „Freeride Monday“, Workshops mit Fahrtechnik und Sicherheitstipps für Skifahrer und Snowboarder ab 13 Jahren angeboten. Die Teilnehmer können je nach Vorkenntnissen den Start Up Einsteigerkurs oder den Advanced Kurs buchen. Die Ausrüstung mit Rucksack, LVS-Gerät, Schaufel und Sonde kann vor Ort ausgeliehen werden.



Im Februar können jugendliche Freerider in einem speziellen Freeride-Safety-Kurs zusammen mit dem Österreichischen Alpenverein Tipps und Tricks für das Fahren abseits der Piste erlernen.



Eventhinweis: X OVER RIDE Freeride World Qualifier***



Am 1. April 2017 wird am Kitzsteinhorn um wertvolle Punkte für das Freeride World Qualifier Ranking gekämpft. Das lockt zahlreiche nationale und internationale Freeridestars in die Skiregion Zell am See - Kaprun. Denn bei der weltweit bedeutendsten Freeride-Tour geht es um wichtige Punkte für das Overall-Ranking und natürlich um den Gewinn der Preisgelder.



Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kitzsteinhorn.at.



Freeride-Events 2016/17

27.11.2016: „Safe on snow“ – Freeridework von Frauen für Frauen

21.-25.2.2017: Risk’ n Fun des ÖAV, 2nd Level Camp für Jugendliche

01.4.2017: X OVER RIDE Freeride World Qualifier***



The Power of Zehn Kinder und Jugendliche (Jahrgang 1998 bis 2010) zahlen jeden Samstag von 03.12.2016 bis 29.4.2017 nur € 10,- für den Tagesskipass!

Über die Gletscherbahnen Kaprun AG

Das Kitzsteinhorn - Der Gletscher



Das Kitzsteinhorn in der Region Zell am See-Kaprun ist das einzige Gletscherskigebiet im Salzburger Land. Auf 3.000 Metern erleben Wintersportler hundertprozentige Schneesicherheit von Oktober bis in den Frühsommer. Mit den zwei neuen, hochmodernen Seilbahnen "Gletscherjet 3 und 4" ist das Höhenskigebiet seit Herbst 2015 noch attraktiver. Das Wintersport-Angebot zeichnet sich durch seine enorme Bandbreite aus, die von Snowparks über Freeride-Routen bis zu Skitouren-Routen reicht. In der "Gipfelwelt 3000" erleben Besucher hautnah die faszinierende Hochgebirgs- und Gletscherwelt des Nationalparks Hohe Tauern, mit dem das Kitzsteinhorn neben der Nachbarschaft auch eine enge Partnerschaft verbindet. Als höchster Aussichtspunkt im Salzburger Land eröffnet die Panorama-Plattform "Top of Salzburg" (3.029 Meter) ein einzigartiges Panorama über die höchsten Berge Österreichs und die Gletscher des Nationalparks Hohe Tauern.

