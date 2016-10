Flugrecht.de von über 1.000 Nutzern bewertet

Insgesamt konnten die Fluggasthelfer der GDVI Verbraucherhilfe bereits in mehr als 25.000 Fällen die unter www.flugrecht.de eingereichten Entschädigungsansprüche gegenüber Fluggesellschaften geltend machen. Dabei handelte es sich um Ausgleichszahlungen nach der EU-Fluggastrechteverordnung für Verspätungen, Flugausfälle und verweigertes Boarding. Von diesen Kunden haben seit März 2016 mehr als 1.000 über das Bewertungsportal eKomi eine Bewertung für Flugrecht.de abgegeben.



Die Bewertungen fallen dabei in 96,5 % der Fälle positiv aus. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von 4,8 der möglichen 5 Sterne. „Besonders freut mich, dass unsere Kunden so bereitwillig Bewertungen für uns abgeben, immerhin haben wir die Zusammenarbeit mit eKomi erst im März dieses Jahres gestartet,“ sagt Dana Oppermann, Geschäftsführerin der GDVI Verbraucherhilfe. „Und selbst die wenigen negativen Bewertungen haben uns geholfen, unseren Service weiter zu verbessern.“



Bewertungen konnten dabei ausschließlich von Kunden abgegeben werden. Alle Kundenmeinungen können auf dem Bewertungsportal eKomi nachgelesen werden: www.ekomi.de/bewertungen-flugrechtde.html





Über die GKI Flugrecht GmbH

Flugrecht.de ist ein Portal der GDVI Verbraucherhilfe GmbH, die daneben auch das Portal https://kreditgebühr.de betreibt.



Unter Flugrecht.de helfen wir Verbrauchern, bei Flugverspätung, Flugausfall und Überbuchung ihre Ansprüche nach der EU Fluggastrechteverordnung 261/2004 gegenüber Fluggesellschaften durchzusetzen. Flugrecht.de erhält dabei nur im Erfolgsfall eine Provision.



