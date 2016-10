25 Jahre GFH: Team und Gäste feierten auf Burg Rabenstein

Mitarbeiter, Partner, Familie und Freunde hatte GFH-Gründerin und -Geschäftsführerin Cornelia Hoffmeister zur Feier des 25-jährigen Firmenjubiläums auf Burg Rabenstein geladen. Mit dem Bus fuhr die rund 70-köpfige Gruppe vom Firmenstandort Fürth aus rund eine Stunde Richtung Nordosten, in die ‚fränkische Schweiz‘. In Partydess und Wanderstiefeln ging’s zunächst bergan zu einer Light- und Soundshow in die Sophienhöhle mit ihren spektakulären Tropfstein-Formationen. Danach wurde im Rittersaal der Burg ausgiebig gespeist, getrunken, getalkt, gratuliert und getanzt - zahlreiche Rückblicke auf die Highlights der GFH-Firmengeschichte inbegriffen. Cornelia Hoffmeister bedankte sich herzlich bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den „arbeitsintensiven Weg der GFH von den schüchternen Anfängen bis zum beachtlichen Firmenergebnis, den man nur mit Teamgeist bewältigen konnte“ mitgegangen und unterstützt hatten.

