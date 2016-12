Neuer Wohnraum im begehrten Kiez am Rosenthaler Platz Richtfest in der Zehdenicker Straße



17 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten entstehen bis Mitte 2017 in der Zehdenicker Straße 7A.

[i]Gewobag-Vorstandsmitglied Snezana Michaelis freute sich beim gestrigen Richtfest über den planmäßigen Baufortschritt.[/i]





Die beschauliche Zehdenicker Straße in Prenzlauer Berg gehört zu den begehrtesten Wohnlagen in Berlin. Direkt angrenzend an Mitte befinden sich die belebte Torstraße, die Schönhauser Allee und der beliebte Weinbergswegpark in unmittelbarer Nähe. Die Gewobag sorgt hier für zusätzlichen Wohnraum und feierte gestern das Richtfest für das Wohn- und Geschäftshaus in der Zehdenicker Straße 7A.



Gewobag-Vorstandsmitglied Snezana Michaelis sprach allen Handwerkern und für den Bau Verantwortlichen ihren Dank für die bisher geleistete Arbeit aus und lobte den zügigen Baufortschritt. Ab Juli 2017 wird das sechsstöckige Gebäude planmäßig bezugsfertig sein. 17 Wohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten stehen dann hier zur Verfügung. Vier dieser Wohnungen werden an Mieterinnen und Mieter mit Wohnberechtigungsschein vergeben.



Der Neubau ist Teil der umfassenden Neubaustrategie der Gewobag. Das landeseigene Unternehmen lässt derzeit allein in Prenzlauer Berg acht neue Wohnhäuser entstehen, weitere Neubauprojekte befinden sich unter anderem in Reinickendorf, Wedding, Alt-Treptow, Tempelhof-Schöneberg und Spandau. Insgesamt verfolgt die Gewobag das Ziel, den Bestand in den nächsten zehn Jahren durch Ankauf und Neubau um 14.500 Wohnungen zu erhöhen.

GEWOBAG Gemeinnützige Wohnungsbau-AG

Die Gewobag ist eines der führenden Immobilienunternehmen in Deutschland mit rund 60.000 eigenen Mietwohnungen sowie 1.500 Gewerbeeinheiten in Berlin. Spezielle Serviceleistungen, unter anderem für Senioren, ergänzen das Angebot. Der Immobilienbestand der Gewobag steht für die Vielfalt der Stadt und bietet eine solide Basis auf dem regionalen Wohnungsmarkt. Soziale Quartiersentwicklung, Klimaschutz und wirtschaftliche Effizienz sind für die Gewobag bei der Entwicklung zukunftsorientierter Konzepte gleichermaßen wichtig. Mit der Gründung ihrer Stiftung Berliner Leben im Jahr 2013 übernimmt die Gewobag als städtisches Unternehmen in einem besonderen Maße Verantwortung für die kontinuierliche und nachhaltige Quartiersentwicklung in vielen Bezirken Berlins. Im Zentrum der Stiftungsarbeit steht die Förderung gleichberechtigter Partizipation und interkultureller Integration. Berliner Leben fördert Kunst, Kultur und Sport sowie Projekte für Jugendliche und Senioren.

