"Integrationsmotor" Isigym Boxsport Berlin e. V. freut sich über ein erfolgreiches Jahr

- Isigym Boxsport Berlin e. V. ist 2016 zum vierten Mal bester Boxverein in Berlin und Dreh- und Angelpunkt für die besten Berliner Nachwuchsboxer.

- Multikultureller Boxclub wurde 2016 ausgezeichnet im bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“.

- Berliner Leben und Gewobag fördern das Projekt langjährig.

- Medienvertreter sind am 14. Dezember herzlich eingeladen, den Boxclub an der Potsdamer Straße persönlich kennenzulernen.



Alle Jahre wieder gibt es im Isigym Boxsport Berlin e.V. viel Grund zum Strahlen: Der multikulturelle Boxclub im Schöneberger Norden ist ein erfolgreicher Standort der sportlichen Nachwuchsförderung und gleichzeitig ein wichtiger Integrationsmotor im Quartier. Das Förder-projekt der Berliner Leben „Wir aktiv. Boxsport & mehr“ mit dem Isigym Boxsport Berlin e. V. gehörte im Mai 2016 zu den Preisträgern im bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2015 des „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)“ der Bundesministerien des Innern und der Justiz. Zum vierten Mal gewannen die jungen Sportler von Isigym Boxsport Berlin e. V. den Juliusturm-Pokal und damit den Titel als „Bester Boxverein von Berlin“. Fünf Wochen lang kämpften mehr als 40 Vereine um die begehrte Auszeichnung. Cheftrainer und Geschäftsführer Izzet Mafratoglu, seit 2016 auch Landes- und Verbandstrainer, wird im Rahmen der Weihnachtsfeier am 14. Dezember 2016 alle ehren, die 2016 besondere sportliche Fortschritte vorzuweisen haben. Er resümiert: „Wir haben so viele Talente im Kiez. Immer wieder erleben wir Sensationen. Immer häufiger sind auch die Mädchen sehr erfolgreich. Auch 2017 werden uns gegen die Konkurrenz durchsetzen – in jeder Kategorie.“



„Weihnachtsfeier am Ring“ im Isigym Boxsport Berlin e. V. | Einladung für Medienvertreter



Freitag, 14. Dezember 2016, ab 18 Uhr | Isigym Boxsport Berlin e. V., Potsdamer Str. 152, 10783 Berlin (Schöneberg)



Vom Nachbarschaftsprojekt zum Olympiastützpunkt



Seit mehr als zehn Jahren gibt der Isigym Boxsport Berlin e. V. Jugendlichen im Quartier eine attraktive und sinnvolle Freizeitbeschäftigung – und oft genug eine zweite Heimat. Die Tür steht allen Interessierten offen: Im multikulturellen Boxclub finden mehr als 300 Schüler aus dem Kiez und den benachbarten Bezirken und rund 150 erwachsene Freizeitsportler Kurs- und Trainingsangebote. Zehn Prozent aller jungen Sportler sind Mädchen und junge Frauen, Tendenz steigend. Kinder ab acht Jahren und Erwachsene jeden Alters können am Training teilnehmen. Eine sportliche Vorbildung ist nicht erforderlich. Gerade das freie Training richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. Das Projekt wird langfristig von der Berliner Leben und der Gewobag gefördert. Seit 2011 verfügt der Verein über 1.400 Quadratmeter Trainingsfläche auf zwei Etagen. Das Haus liegt mitten im strukturschwachen Schöneberger Norden. Seit 2013 ist Isigym Boxsport Berlin e.V. olympischer Nachwuchsstützpunkt und damit Dreh- und Angelpunkt für die besten Berliner Nachwuchsboxer, die sich an der Potsdamer Straße auf nationale und internationale Meisterschaften vorbereiten.



Über die Berliner Leben



Mit der Gründung von Berliner Leben im Jahr 2013 übernimmt das städtische Unternehmen Gewobag Verantwortung für die kontinuierliche und nachhaltige Quartiersentwicklung in Berliner Bezirken. Im Zentrum der Stiftungsarbeit steht die Förderung gleichberechtigter Partizipation und interkultureller Integration. Berliner Leben fördert Kunst und Kultur, die Jugend- und Altenhilfe sowie den Sport. Weitere Informationen unter www.stiftung-berliner- leben.de.

GEWOBAG Gemeinnützige Wohnungsbau-AG





