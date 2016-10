GEW drängt auf belastbare Vorschläge zur Umsetzung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) drängt auf belastbare Vorschläge zur Lockerung des Kooperationsverbot in der Bildung. Offenbar habe es während der Ministerpräsidentenkonferenz heute in Rostock-Warnemünde in dieser Frage keine substanziellen Vereinbarungen gegeben. „Eine Lockerung des Kooperationsverbots wäre ein positives Signal für die Bildungspolitik: Deshalb müssen jetzt so schnell wie Vorschläge her, wie die Umsetzung gestaltet werden soll. Dabei sind große Spielräume nötig. Der Weg etwa für das Schulsanierungs- und -modernisierungsprogramm, das die GEW vorgeschlagen hat, muss freigeräumt werden“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe am Freitag in Frankfurt a.M. „Grundsätzlich ist überfällig, dass das Kooperationsverbot in der Bildung komplett aufgehoben wird.“

