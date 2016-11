12. Gesundheitstag der GEW "Stress lass nach!"

„Stress lass nach!" ist das Motto des diesjährigen Gesundheitstages der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Landesverband Saarland.



Der Gesundheitstag der GEW findet in diesem Jahr zum 12. Male statt. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte in allen Bereichen des Bildungswesen.



Termin: Dienstag, 22. November 2016



Ort: Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel



Beginn: 08.30 Uhr



Nach der Eröffnung durch Thomas Bock, Landesvorsitzender der GEW, folgt ein Vortrag zum Thema „Wege aus der Stressfalle". Danach haben die Teilnehmer_innen die Möglichkeit, in einer „Gesundheitsstraße" Analysen, aber auch Tipps und Hinweise zu ihrem individuellen Gesundheitsstand zu erhalten.



Am Nachmittag finden Workshops zu verschiedenen Themen statt. Das detaillierte Programm des Gesundheitstages finden Sie in der Anlage.

