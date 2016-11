Prof. Dr. Muellenbach neuer Klinikdirektor

Die Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie des Klinikums Kassel hat einen neuen Direktor: Prof. Dr. Ralf Muellenbach (42) hat die Nachfolge von Prof. Dr. Michael Tryba angetreten, der als Klinikdirektor in den Ruhestand gegangen ist. Zuvor war Prof. Dr. Muellenbach 14 Jahre an der Bayerischen Julius-Maximilians Universität in Würzburg tätig, zuletzt als Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Leiter des interdisziplinären Zentrums für Herz- und Lungenversagen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren