Biosphärengebiets-Verein traf sich zur Mitgliederversammlung

Der Verein „Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V.“ traf sich am 2. November 2016 zur Mitgliederversammlung in Ehingen-Dächingen. Neben der satzungsgemäß anstehenden Wahl des Vorstands wurde auch über den Beirat neu entschieden. In beiden Gremien gab es fünf personelle Veränderungen. Landrat Thomas Reumann übernimmt für weitere drei Jahre das Amt als Vereinsvorsitzender.



133 Mitglieder des Vereins „Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V.“ waren vergangenen Mittwoch, 2. November 2016 zur vierten Mitgliederversammlung eingeladen. Ganz in Verbundenheit mit dem Gedanken des Biosphärengebiets fand die Sitzung bei einem der Biosphärengebiets-Partner, der „Köhler´s Krone“ in Ehingen-Dächingen, statt. Der Vorsitzende des Vereins Landrat Thomas Reumann eröffnete um 18.00 Uhr die Versammlung mit dem Bericht aus dem vergangenen Jahr. Dabei blickte er auf die über das Förderprogramm „Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ angestoßene Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 450.000 Euro in der Region zurück, berichtete von der Podiumsdiskussion des Vereins zur Landtagswahl und ging auf die Weiterentwicklung der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb ein. „Im Hinblick auf die anstehende Evaluation durch die UNESCO und eine mögliche Gebietserweiterung muss klar sein, dass hierfür auch eine Anpassung der personellen und sachlichen Ressourcen notwendig ist“, so Reumanns eindeutige Forderung.



Neben dem Bericht des Vorstands, dem Kassenbericht sowie den Entlastungen standen zum ersten Mal nach der Gründung des Vereins am 18. Februar 2014 die Wahlen des Vorstands und des Beirats an. Im Vorstand haben sich durch das Ausscheiden von Prof. Dr. Willfried Nobel (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) und Ingo Hiller (Kreisbauernverband Ulm-Ehingen e.V.) zwei personelle Veränderungen ergeben. So sind Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Bernhard von Nathusius als Vertreter des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen e.V. ab sofort neu im 14-köpfigen Vorstand mit dabei. Thomas Reumann und Mike Münzing wurden einstimmig als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt.



Bei der ebenfalls anstehenden Wahl des Vereins-Beirats hat die Mitgliederversammlung vergangenen Mittwoch drei personellen Veränderungen zugestimmt. Somit werden bei der nächsten Beiratssitzung im März 2017 mit Christian Beck (Schwäbischer Albverein), Ingo Hiller (Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen e.V.) und Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) drei neue Gesichter mit am Tisch sitzen. Der Beirat des Vereins hat die Aufgabe über die Fördermittel des Förderprogramms „Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ zu entscheiden und die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb in wichtigen Fragen zu beraten.



Im abschließenden Bericht der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb stellten Tobias Brammer und Achim Nagel die aktuell laufenden Arbeiten beispielsweise im Bereich Tourismus in Form der Wanderkonzeption für das Biosphärengebiet vor. Aber auch über die Erarbeitung einer Marketing-Kampagne für die Partner-Initiative und die Weiterentwicklung des Projekts „Biosphären-Produkte unter einem Dach“ erfuhren die anwesenden Mitglieder mehr. Rund 55.000 Besucher waren von Januar bis September 2016 auf der Internetseite des Biosphärengebiets zu Gast, über 130.000 Flyer und Broschüren wurden bis einschließlich September dieses Jahres den Besuchern überreicht und über 30 Vorträge zum Biosphärengebiet konnten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gezählt werden. Für das anstehende Jahr 2017 stehen die Durchführung einer zweiten Ausbildungsrunde von Natur- und Landschaftsführern zu Biosphären-Botschaftern, die Auftritte auf der Tourismusmesse CMT sowie der Bildungsmesse Didacta, beide finden in Stuttgart statt, oder auch die Detailuntersuchung der regionalökonomischen Effekte des Tourismus im Biosphärengebiet auf dem Arbeitsplan der Geschäftsstelle.



Hintergrundinformationen



Der Vorstand des Vereins Biosphärengebiet Schwäbische Alb führt die Geschäfte nach Maßgabe der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Beirats. Er setzt sich aus vierzehn Personen zusammen. Den Vorsitz übernimmt Landrat Thomas Reumann, stellvertretender Vorsitzender ist Bürgermeister Mike Münzing. Weitere Vorstandsmitglieder sind Gebhard Aierstock (Kreisbauernverband Reutlingen e.V.), Matthias Bäcker (Bürgermeister Stadt Neuffen), Petra Bernert (Leiterin Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb), Heinz Eininger (Landrat Landkreis Esslingen), Erich Haas (Schwäbischer Albverein - Teck-Neuffen-Gau), Manuel Hailfinger (Tourismusverein Sonnenalb e.V.), Andreas Linsmeier (Naturfreunde Württemberg e.V.), Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen), Heiner Scheffold (Landrat Alb-Donau-Kreis), Klaus Tappeser (Regierungspräsident Regierungspräsidium Tübingen), Hartmut Walz (Bürgermeister Gemeinde Westerheim) und Bernhard von Nathusius (Kreisbauernverband Ulm-Ehingen e.V.).



Der Beirat besteht aus Gebhard Aierstock (Kreisbauernverband Reutlingen e.V.), Florian Bauer (Bürgermeister Gemeinde St. Johann), Christian Beck (Schwäbischer Albverein e.V.), Petra Bernert (Leiterin Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb), Klemens Betz (Bürgermeister Gemeinde Gomadingen), Reinhard Braxmaier (Stadt Reutlingen), Edeltraud Brunner (Ferienring Schwäbische Alb e.V.), Heinz Eininger (Landrat Landkreis Esslingen), Dr. Ulrich Fiedler (Oberbürgermeister Stadt Metzingen), Verena Grötzinger (Bürgermeisterin Stadt Owen), Ingo Hiller (Kreisbauernverband Ulm-Ehingen e.V.), Ina Kinkelin-Naegelsbach (Diakonieverband Reutlingen, Diakonische Bezirksstelle Münsingen), Alfons Köhler (Köhlers Krone, Biosphärenhotels & Biosphärengastwirte GmbH), Johann Krieger (Jägervereinigung Ehingen e.V.), Klaus Lang (NABU Kreisverband Esslingen e. V.), Andreas Linsmeier (Naturfreunde Württemberg e.V.), Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen), Pia Münch (LandFrauenverband Reutlingen im Kreisbauernverband Reutlingen e. V.), Mike Münzing (Bürgermeister Stadt Münsingen), Marcel Musolf (Bürgermeister Gemeinde Bissingen a.d. Teck), Elmar Rebmann (Bürgermeister Stadt Bad Urach), Wolfgang Reimer (Regierungspräsident Regierungspräsidium Stuttgart), Thomas Reumann (Landrat Landkreis Reutlingen), Bernhard Ritzler (Bürgermeister Gemeinde Lauterach), Heiner Scheffold (Landrat Alb-Donau-Kreis), Michael Schrenk (Bürgermeister Stadt Pfullingen), Maria Schropp (Schwäbisches Streuobstparadies e.V.), Maria Stollmeier (Schwäbische Landpartie), Gerhard Störmer (BUND-Ortsgruppe Bad Urach Verein für Recycling und Naturschutz (VRN) e.V.), Klaus Tappeser (Regierungspräsident Regierungspräsidium Tübingen), Hartmut Walz (Bürgermeister Gemeinde Westerheim), Bernd-Matthias Weckler (Schwäbische Albbahn e.V.), Michael Donth (Mitglied des Bundestags, beratendes Beiratsmitglied). Das 33-köpfige Gremium wird von Landrat Thomas Reumann geleitet. Sein Stellvertreter ist Mike Münzing (Stadt Münsingen).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren