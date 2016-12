Mit Mundharmonika ins neue Jahr

Das Neujahrskonzert der Neuen Lausitzer Philharmonie steht 2017 unter dem Titel »Maskerade«. Ab dem 01. Januar 2017 wird es insgesamt acht Mal in der Lausitz aufgeführt. Spätentschlossene können für den Termin am 07. Januar in Zittau noch Tickets erwerben



Vier heitere und sehr unterschiedliche Werke stimmen auf das neue Jahr ein, eine Besonderheit stellt das gemeinsame Musizieren der Neuen Lausitzer Philharmonie mit dem Mundharmonika-Spieler Gianluca Littera dar. Es dirigiert der stellvertretende Generalmusikdirektor der Neuen Lausitzer Philharmonie, Ulrich Kern.



Solist im Konzert ist Mundharmonika-Spieler Gianluca Littera. Sein Instrument verbindet man in erster Linie mit Lagerfeuer-Romantik und Wild-West-Atmosphäre. Im Konzert spielt er gemeinsam mit dem Orchester ein Werk des britischen Komponisten Michael Spivakovsky. Es war 1951 das erste Konzert für diese Besetzung überhaupt. Weiterhin im Konzert zu hören ist unter anderem die Fantasie »Le bœuf sur le toit« (Der Ochse auf dem Dach), des Franzosen Darius Milhaud. Das fröhliche Werk enthält einige brasilianische Melodien, die der Komponist bei einem Brasilien-Aufenthalt entdeckte und ist nach einem Volkslied benannt.



Der Walzer aus der Masquerade-Suite von Aram Chatschaturjan aus Armenien ist als Filmmusik zum Klassiker »Krieg und Frieden« bekannt geworden. Auch dieses Werk steht auf dem Konzertprogramm, ebenso wie die »Gazebo Dances« des Oscar- und Grammy-prämierten US-amerikanischen Komponisten John Corigliano.



»Maskerade« - 3. Philharmonisches Konzert | Neujahrskonzert

Darius Milhaud (1892 – 1947): Le bœuf sur le toit op. 58

Michael Spivakovsky (1919 – 1983): Konzert für Harmonika und Orchester

John Corigliano (*1938): Gazebo Dances

Aram Chatschaturjan (1903 – 1978): Masquerade-Suite



Gianluca Littera, Mundharmonika

Ulrich Kern, Dirigent



Termine:

So., 01.01.17, 19:00 Uhr, Theater Görlitz

Di., 03.01.17, 19:30 Uhr, Lausitzhalle Hoyerswerda

Mi., 04.01.17, 19:30 Uhr, Theater Bautzen

Do., 05.01.17, 19:30 Uhr, Theater Bautzen

Fr., 06.01.17, 19:30 Uhr, Theater Görlitz

Sa., 07.01.17, 19:30 Uhr, Theater Zittau

So., 08.01.17, 16:00 Uhr, Bürgerhaus Niesky

Di., 10.01.17, 19:30 Uhr, Theater Kamenz

