Die goldene Klappe

Die Aufregung um den Internationalen Brückepreis geht auch an Hexe Hillary nicht spurlos vorbei. Kurzentschlossen beschließt sie, auch einen Brückepreis zu verleihen - einen musikalischen, den ersten seiner Art. Dabei gibt es kein hochranging besetztes Kuratorium, sondern allein die Kinder entscheiden über die Preisträger. Natürlich verläuft so eine Preisverleihung nicht reibungslos - zumal dann nicht, wenn sie das erste Mal stattfindet. Viele Fragen drängen sich auch: Wie gestaltet man so eine Preisverleihung in einem Kinderkonzert? Soll man sich an das klassische Protokoll halten oder eine eigene Art und Weise finden, die Zeremonie angemessen zu gestalten? Glücklicherweise haben sich alte Bekannte als Unterstützung angekündigt: schon im April 2012 war das Deutsch-Polnische Saxophonquartett zu Gast bei Hexe Hillary und dem Drachenfalter. Damit sind die vier Musiker die ersten überhaupt, die bereits zum zweiten Mal im Jungen Konzert auf der Bühne stehen und dabei einen großen Querschnitt jener musikalischen Formen und Stilrichtungen präsentieren, die das Saxophon hergibt. Somit kann eigentlich kaum noch etwas schiefgehen - sollte man meinen. Hätte sich nicht auch noch ein bedeutender Laudator angekündigt, der zusätzliche Aufregung in die Vorbereitungen bringen... Am Ende wird die Preisverleihung beim 3. Jungen Konzert aber natürlich ein würdiges Ereignis.



THEATER GÖRLITZ

13.11., 10:00 Uhr



THEATER ZITTAU

20.11, 15:00 Uhr







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren