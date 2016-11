Letzte Ausfahrt Rock 'n' Roll: Last Exit im Uniklinikum Göttingen

Last Exit spielen Klassiker aus Rock und Pop. Am Sonntag, 27. November 2016, 19:05 Uhr in der Osthalle des Universitätsklinikums Göttingen. Der Eintritt ist frei.



Last Exit ist eine erfahrene und leidenschaftliche Coverband aus Göttingen. Mit dem geballten Wissen einzelner Bandmitglieder aus über 40 Jahren Band- und Bühnenerfahrung liefern sie eine energiegeladene Show mit fantastischem Sound und ansteckender Partylaune. Dies konnten sie bei ihrem Eröffnungskonzert im neuen Rock-Musikclub EXIL unter Beweis stellen.



Die acht Musikerinnen und Musiker nehmen ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise durch die letzten 40 Jahre der Rock- und Pop-Geschichte.



Die Band: Bea Oster (Lead Gesang), Emu Wallat (Lead Gesang, 12-saitige Gitarre), Piet Herrmann (Lead Gitarre, Gesang), Wolfgang Winkler (Bass, Gesang), Klaus Dohrmann (Drums, Gesang), Dirk Holzhausen (Saxophon), Michael Heinlein (Keyboards), Jan Frieler (Rhythmus Gitarre).



Reihe „Kult(o)ur am Sonntag"

Last Exit

Sonntag, 27. November 2016

19:05 Uhr, Bühne in der Osthalle

Universitätsklinikum Göttingen, Robert-Koch-Straße 40

EINTRITT FREI!

