Über Feld und Flur mit Odenwälder Landwirten und den Geopark-Rangern am 9. Oktober in Beerfelden im Gutshof Zimmermann: 15. Hoffest und "10 Jahre Flotte Lotte"

Im Gutshof der Familie Zimmermann gibt es in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen zu feiern: Anlässlich des 15. Hoffestes am 9. Oktober wird die "Flotte Lotte" – eine „Bio-Frischmilch-Tankstelle“ - 10 Jahre alt!

Die hoffrische BioWeidemilch wird es an diesem Tag natürlich zum Sonderpreis geben, ebenso Geschmacksproben verschiedener Produkte wie Joghurt, Quark, Pudding oder auch Milchshakes, die man daraus zaubern kann. Infos sowie Bastelideen rund um Kuh und Milch bieten die Ranger vom Geo-Naturpark für die Kinder an.

Ein weiteres Highlight zum Fest wird die Vorstellung des neuen "Hühnermobils" sein, ein fahrbarer, tiergerechter Hühnerstall, in dem Familie Zimmermann ihre Biohennen immer zu frischen Weidegründen bringen kann.

Frische Wurst und Bratwurst von hofeigenen Schweinen, Pellkartoffeln aus dem holzbefeuerten Kessel, Quark und Kochkäse stillen den Hunger.

Kaffee und Kuchen wird von den Kindergärten angeboten. Aus der mobilen Kelterei gibt es Saft von eigenen Apfelbäumen, im gemütlichen Teestübchen Tee mit Keksen für die SOS Kinderdörfer, im „Bembel-Tempel“, der Kellerbar, kann man sich am Ofen mit Wein und Schnäpsen aufwärmen.

Info- und Verkaufsstände vom Imker-, Vogelschutz-,Obst-und Gartenbau- und Schäferverein sowie ein Angebot an Büchern, Blumen, Gelee und Drechselarbeiten bieten dem Besucher allerlei Buntes. Auch eine Strohhüpfburg erfreut die Kinder.

Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr und endet ca. gegen 18 Uhr.



Ort: Gutshof Zimmermann, Familie Zimmermann, Walterbachweg 45, 64743 Beerfelden

Infos: Tel. 06068 – 2259

