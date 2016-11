Geopark-vor-Ort-Team Fürth: Lichterfest am 3. Advent (11. Dezember) im Forsthaus Almen

Zum Jahresausklang lädt das Fürther Geopark-Team Fürth Naturfreunde und Mitwanderer, besonders auch Familien mit Kindern herzlich zu einem adventlichen Nachmittag ein. Er findet am Sonntag, den am Sonntag, 11. Dezember von 16.00 bis gegen 20.00 Uhr im Forsthaus Almen statt. Gitarrenklänge, weihnachtliche Lieder und Geschichten stimmen auf die kommenden Festtage ein. Auch der Nikolaus wird den Kindern einen Besuch abstatten. Im Verlauf des Nachmittags unternehmen die Teilnehmer eine kleine Lichterwanderung durch den dunklen Wald. Für angemessene Atmosphäre sorgt bei Glühwein, Kinderpunsch und Knabbereien ein Lagerfeuer am Forsthaus. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht. Für Erwachsene/Kinder wird um einen Kostenbeitrag von 3€/1,50€ gebeten.



Das Lichterfest beginnt am Sonntag, den 11. Dezember um 16.00 im Forsthaus Almen an der B460 bei 64658 Fürth-Weschnitz.



Kontakt: Frau Annelie Szych, Telefon: 06253-87206 , E-Mail: annelie@szych-fuerth.de



Geopark vor Ort Fürth

E. Bahlo, 18.11.2016

