Gengenbach hat eine neue Weinprinzessin

Das Geheimnis ist gelüftet. Gengenbachs neue Weinprinzessin heißt Carina Stulz. Die 19jährige Winzertochter aus Strohbach wurde am Samstag beim Wein- und Stadtfest zur 46. Weinprinzessin des historischen Städtchens gekrönt.



„Meine Familie hat mich schon als Kind mit großer Begeisterung an den Weinbau herangeführt“, erklärte Gengenbachs neue Weinprinzessin vom Balkon des Rathauses herab. Die Eltern, Friedhilde und Bernhard Stulz, sind Winzer im Nebenerwerb. Der Wunsch, Prinzessin zu werden, sei schon als kleines Mädchen gereift. Carinas ältere Schwester Sonja war 2002 Weinprinzessin in Gengenbach. „Für mich war es damals sehr aufregend und spannend, Sonja bei ihren Auftritten zu begleiten“, sagte die hübsche junge Frau mit den Modellmaßen bei ihrem Amtsantritt. Die angehende Erzieherin – derzeit besucht sie die Fachschule für Sozialpädagogik in Gengenbach – bekam die Krone von ihrer Vorgängerin Diana Wild überreicht. Die scheidende Weinprinzessin aus Bermersbach hat vor wenigen Tagen eine Au-pair-Stelle in Irland angetreten und ist zur Krönung eigens aus Dublin in den Schwarzwald gereist. „Es war ein zauberhaftes Jahr im Glanz der Weine“, bedankte sich Diana Wild bei den Verantwortlichen der Weinmanufaktur Gengenbach – Offenburg.



Zuvor wurde die Weinhoheit in einer Pferdekutsche, begleitet vom Vorstandsvorsitzenden Horst Seger, auf den Marktplatz der Gengenbacher Altstadt gebracht. Die Krönung fand vor malerischer Kulisse auf dem Rathaus-Balkon statt. „Weinprinzessinnen sind wichtige und charmante Botschafterinnen unseres Weins", begrüßte der Geschäftsführer der Manufaktur Gengenbach-Offenburg, Christian Gehring, auch Anna-Lena Vollmer, die amtierende Weinprinzessin aus Zell-Weierbach. Beide Prinzessinnen werden die Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg repräsentieren. „Die Namensänderung Gengenbach-Offenburg soll das gemeinsame Auftreten der Gengenbacher Winzer mit den fusionierten Zeller Abtsberg Winzern und den Winzern aus Fessenbach unterstreichen“, so Gengenbachs Bürgermeister Thorsten Erny. Beide Weinprinzessinnen werden die Weinmanufaktur auf dem Offenburger Weinfest vertreten, verriet Maria Bruder, die die Weinhoheiten auf ihr neues Amt vorbereitet. Maria Bruder ist selbst Badische Weinprinzessin gewesen. „Das schönste Jahr in meinem Leben“, sei es gewesen, auch wenn es schon 46 Jahre her ist. 120 Mädchen hat sie in der Zeit danach betreut, darunter sieben Ortenauer Weinprinzessinnen und eine Badische Weinkönigin. Maria Bruder hat ein Auge und ein Händchen für Weinprinzessinnen. Carina Stulz hatte sie schon länger im Blick. Um die 50 Termine werden auf die Winzertochter aus Strohbach zukommen. „Pellegrino“, ihr eignes Pferd, wird sie die nächsten zwölf Monate wohl nicht ganz so oft zu Gesicht bekommen. Dafür dürfen sich die Kinder des Offenburger Montessori-Kindergarten freuen, die werden nämlich nun bald von einer echten Prinzessin betreut.

