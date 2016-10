Halloween: Fantasy Ball mit DJ Nik Page (Blind Passenger/s)

31. Oktober 2016, 20 Uhr

Schloss Friedrichsfelde – Tierpark Berlin



Mit einem Feuerwerk wird der Ball eröffnet, um dann die furchtlosen Ballgäste im pompösen Schloss Friedrichsfelde zu entführen. Schaurig und in düsterer Dekoration verwandelt sich das Schloss zu einem finsteren Ort. Der vor 234 Jahren verstorbene Schlossherr gibt sich die Ehre höchstselbst und lädt im Festsaal die Untoten aus vergangenen Zeiten zum Tanz. Dieses einmalige Erlebnis eröffnet die Ballsaison und bildet den Übergang in die düstere Zeit des Jahres. Zelebrieren Sie einen Abend mit Mut und ohne Ängste.



Mitten im Tierpark Berlin, dem größten Landschaftszoo Europas, liegt das Schloss Friedrichsfelde. Hier erleben Sie einen unvergesslichen Abend. Für einen Abend verwandelt sich das Schloss Friedrichsfelde in ein Gruselschloss und präsentiert ein Fest der Sinne, Illusion und Realität. Hier können Sie im prunkvollen Festsaal und in den Salons einen einmaligen Fantasy-Ball zu Halloween erleben.



An diesem Abend voller Grauen werden Sie eine Zeitreise zwischen Rokoko bis Vikorianisch bei düsteren Klängen erleben. Für ein stimmiges Gesamtbild ist Kostümierung ein Muss.



Eintritt: 45 Euro



Der Preis beinhaltet Begrüßungssekt und Buffet.



Kartenverkauf: Tel. 51 53 14 07 – info@schloss-friedrichsfelde.de

Über Schloss Friedrichsfelde - Tierpark Berlin









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren