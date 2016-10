Wochenende der großen Stimmen: China Moses und Viva Voce bei den Jazztagen

Sie beeindrucken mit Stimme und Charisma: Am kommenden Wochenende gastieren bei den Ingolstädter Jazztagen die Soulsängerin China Moses und das A-cappella-Quintett Viva Voce. Für die beiden Konzerte am 28. Oktober um 20 Uhr beziehungsweise am 30. Oktober um 19.30 Uhr gibt es Tickets auch noch an der Abendkasse.



Ingolstadt/München, Oktober 2016 Gleich zwei Jazz-Höhepunkte halten die Ingolstädter Jazztage am kommenden Wochenende bereit. Am Freitag, 28. Oktober um 20 Uhr gastiert die selbsternannte „Jazz-Geschichtenerzählerin“ China Moses mit ihrer ausdrucksstarken Stimme im Kulturzentrum neun. Am Sonntag, 30. Oktober, präsentiert das mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnete Vocal-Ensemble Viva Voce um 19.30 Uhr in der Kirche St. Augustin ihr Programm „Neue Songs in alten Mauern“.



Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Soul und Jazz begeistert China Moses ihr Publikum. Die Liebe zur Musik und ihr künstlerisches Talent wurden der 38-Jährigen quasi in die Wiege gelegt: Mutter von China Moses ist Jazz-Ikone Dee Dee Bridgewater, ihr Vater der Filmregisseur Gilbert Moses. Schon mit 16 Jahren veröffentlichte China Moses ihre erste Single „Time“; zwei Jahre später folgte ihr Debütalbum „China“. Mit „This One’s For Dinah“ arrangierte sie 2009 die Songs von Jazz- und Blues-Legende Dinah Washington neu.



Die selbsternannte „Jazz-Geschichtenerzählerin“ begeisterte in den letzten Jahren bei Tourneen durch Europa, Asien, Kanada und Indien; sie trat vor der UNESCO-Delegation auf und gemeinsam mit Orchestern wie der WDR Big Band und dem Deutschen Filmorchester Babelsberg. „Ein Glas Rotwein in der Hand, schillernd in hochhackigem Pariser Chic, beherrscht Moses die Bühne von dem Augenblick an, in dem sie sie betritt“, schrieb die britische „Times“ über ihre Live-Qualitäten.



Neben ihren früheren Songs wird China Moses am 28. Oktober im Kulturzentrum neun auch die Titel ihrer neuen EP „Whatever“ präsentieren. Dabei beweist sie, dass sie endgültig aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter getreten ist.



Mit Viva Voce präsentieren die Ingolstädter Jazztage auch in diesem Jahr außergewöhnliche Künstler in sakralem Rahmen. Die fünf Sänger – einige von ihnen sind einst schon als Mitglieder des Windsbacher Knabenchores in Kirchen und Klöstern auf der ganzen Welt aufgetreten – sind fasziniert von spirituellen Orten, wie auch ihr Programm „Neue Songs in alten Mauern“ zeigt.



Die im mittelfränkischen Ansbach ansässige Gruppe Viva Voce ist 2009 mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet worden und gehört zu den bekanntesten Vocal-Ensembles im deutschsprachigen Raum. Mit einer gelungenen Mischung aus Chorälen, Balladen und Popsongs sorgt Viva Voce für unvergessliche Musikerlebnisse. Dabei verzichten die Sänger auf eine aufwändige Bühnenshow – im Mittelpunkt stehen die Stimmen.



Tickets für das Konzert von China Moses sind für 35 Euro an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit den 22. Ingolstädter Künstlerinnentagen 2016 präsentiert. Tickets für Viva Voce sind für 28 Euro an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr.



Alle Informationen über die Ingolstädter Jazztage 2016 finden sich unter: www.ingolstaedter-jazztage.de



