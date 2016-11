Vier Weltklasse-Bassisten bei der Jazzparty II am 5. November

Mit der Stanley Clarke Band, der Richard Bona Group, dem Renaud García-Fons sowie dem Dieter Ilg Trio hält die Jazzparty II am 5. November gleich vier der weltbesten Bassisten parat. Karten für die „Bass Night“ sind für 55 Euro an der Abendkasse erhältlich.



Mit den Gastspielen der Stanley Clarke Band, der Richard Bona Group, dem Renaud García-Fons und dem Dieter Ilg Trio ist die Jazzparty II in diesem Jahr als „Bass Night“ überschrieben – und setzt neue Maßstäbe für Freunde der tiefen Frequenzen.



Stanley Clarke gehört zu den Pionieren des Fusion und ist maßgeblich für die Emanzipation des Basses in der zeitgenössischen Musik verantwortlich. Der aus Philadelphia stammende Musiker und Grammy-Preisträger arbeitete mit Künstlern wie George Duke, Jeff Beck und Herbie Hancock zusammen; mit der Band Return To Forever (u.a. Chick Corea, Al Di Meola) und Solo-Alben wie „School Days“ setzte er Meilensteine im Jazz-Rock.



Die Richard Bona Group verknüpft afrikanische Tradition mit Moderne; Jazz mit Latin, Rock und Worldmusic. Neben seinem eigenen Projekt ist der aus Kamerun stammende Bassist auch ein gefragter Sideman. Mike Stern, Lee Ritenour und Bobby McFerrin gehören zu seiner Stammkundschaft.



Renaud García-Fons kommt mit seinem Trio „Revoir Paris“ nach Ingolstadt. Der französische Kontrabassist und ECHO Jazz-Gewinner kombiniert seit 1992 in seinem zwölf Alben umfassenden Solo-Werk Jazz und Worldmusic mit verschiedenen Stilrichtungen.



Das Trio um den deutschen Ausnahme-Bassisten Dieter Ilg gastiert bei der Jazzparty II mit dem Programm „Mein Beethoven“. Damit setzt der ECHO Jazz-Gewinner nach den Alben „Otello“ und „Parsifal“ seine klassisch inspirierte Jazz-Reise fort.



Tickets für die Jazzparty II am 5. November 2016 sind für 55 Euro an der Abendkasse erhältlich.



snapshot, gm, November 2016



Alle Informationen über die Ingolstädter Jazztage 2016 finden sich unter: www.ingolstaedter-jazztage.de



Tickets erhältlich bei:

Eventim

www.eventim.de



Donaukurier-Ticketservice

Mauthstr. 9, 85049 Ingolstadt

Tel. 0841 9666-800

www.donaukurier.de/ticketservice



Tourist-Information am Hauptbahnhof Ingolstadt

Elisabethstr. 3, 85051 Ingolstadt

Tel. 0841 305-3005



Ticketservice im Westpark Ingolstadt

Am Westpark 6, 85057 Ingolstadt

Tel. 0841 4932130

Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren