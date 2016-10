Am Samstag fällt der Startschuss für die Ingolstädter Jazztage 2016 mit der Verleihung des Jazzförderpreises. Es ist Tradition, dass die Ingolstädter Jazztage zum Auftakt ihre Bühne dem Jazz-Nachwuchs überlassen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Pianist Simon Mack. Die Verleihung findet am 15. Oktober um 20 Uhr im Kulturzentrum neun statt – mit seinem anschließenden Konzert eröffnet Mack die 33. Ingolstädter Jazztage. Der Eintritt ist frei.



Es wird wieder gejazzt! Bei den Ingolstädter Jazztagen gastieren Weltstars ebenso wie Künstler aus der Region. Die 33. Ausgabe des Festivals findet vom 15. Oktober bis zum 11. November statt. Zu den Höhepunkten gehören die Konzerte von Gregory Porter (6. November), China Moses (28. Oktober) sowie von Al Di Meola, den Brand New Heavies und der Stanley Clarke Band bei den legendären Jazzpartys (4./5. November).



Den Auftakt der Ingolstädter Jazztage übernimmt traditionell die nächste Generation heimischer Musiker. Mit dem Jazzförderpreis bietet die Stadt jungen Künstlern ein Sprungbrett auf ihrem Karriere-Weg. In diesem Jahr wird dem Pianisten Simon Mack diese – von der Sparkasse Ingolstadt und Media-Saturn geförderte – Ehre zuteil.



Der 1992 in Schrobenhausen geborene Musiker zählt mit seiner Vielseitigkeit und technisch versierten Spielweise zu den gefragtesten Pianisten der Region. Seit 2010 studiert Mack an der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Durch viele Shows und seine Beteiligung an unterschiedlichsten Projekten erweitert er stetig seinen musikalischen Horizont. So spielt er unter anderem mit Simons & Friend, Backyard Bluesband, Mallets & Friends (Auftritt bei den Jazztagen am 24.10.).



Die Preisverleihung am 15. Oktober 2016, um 20 Uhr, im Kulturzentrum neun, ist zugleich der Startschuss für die Ingolstädter Jazztage. Im Anschluss gibt Simon Mack gemeinsam mit der Stanislaus Dnjeprtowicz Combo das Eröffnungskonzert. Der Eintritt ist frei.



Alle Informationen über die Ingolstädter Jazztage 2016 finden sich unter: www.ingolstaedter-jazztage.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren