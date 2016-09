Jazz for Kids am 23.10. mit Klang Tarassa Bumm

Die Ingolstädter Jazztage haben auch für die jüngsten Musik-Fans ein Highlight im Programm: „Jazz for Kids“ heißt es am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr. Dann starten die Kinder mit Klang Tarassa Bumm zu einer musikalischen Weltreise. Tickets sind für 8 Euro/5 Euro für Kinder im Vorverkauf (zzgl. Gebühren) erhältlich.



„Jazz for Kids“ gehört seit Jahren zu den festen Bestandteilen der Ingolstädter Jazztage. Zu Recht, denn die Veranstaltung bietet Unterhaltung für Kinder und Eltern gleichermaßen. Für diese ganz besondere Nachwuchspflege konnten die Verantwortlichen am 23. Oktober (ab 16 Uhr im Kulturzentrum neun) Klang Tarassa Bumm gewinnen. Ein großer Spaß für die ganze Familie ist garantiert!



Die Kombo aus Nürnberg nimmt in diesem Jahr die kleinen Musikfans mit einem interaktiven Jazz-Theaterstück mit auf den Weg nach Westen, um den Ort hinter den Wolkenbergen zu finden, an dem die Sonne schlafen geht. Bevor die Fahrt beginnt, muss erstmal das Schiff gezimmert werden, mit dem der große Ozean überquert werden kann. In einem fremden Land angekommen, treffen die tapferen Abenteurer auf merkwürdige Wesen und den wunderlichen Herrn Waldemar, verlaufen sich im Urwald, unterhalten sich mit einer Sprechmücke und helfen einem griesgrämigen Tausendfüßler, seine Socken in Ordnung zu halten. Werden sie am Ende das Ziel ihrer Reise erreichen?



Tickets für „Jazz 4 Kids“ am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr im Kulturzentrum neun sind für 8 Euro/5 Euro für Kinder im Vorverkauf (zzgl. Gebühren) erhältlich.



snapshot, lf, September 2016



Alle Informationen über die Ingolstädter Jazztage 2016 finden sich unter: www.ingolstaedter-jazztage.de



Tickets erhältlich bei:



Eventim



www.eventim.de



Donaukurier-Ticketservice



Mauthstr. 9, 85049 Ingolstadt



Tel. 0841 9666-800



www.donaukurier.de/ticketservice



Tourist-Information am Hauptbahnhof Ingolstadt



Elisabethstr. 3, 85051 Ingolstadt



Tel. 0841 305-3005



Ticketservice im Westpark Ingolstadt



Am Westpark 6, 85057 Ingolstadt



Tel. 0841 4932130

