Ingolstädter Jazztage: Jazzparty I mit Grammy-Gewinner Al Di Meola und den Brand New Heavies

Endspurt bei den Ingolstädter Jazztagen: Zu den Highlights des Festivals gehört die Jazzparty I am Freitag, 4. November, ab 20 Uhr im NH Ingolstadt. Für hochkarätige Unterhaltung sorgen Stars wie Al Di Meola und die Brand New Heavies, das junge Robert Glasper Experiment sowie das Ensemble Marcus Strickland’s Twi-Life. Tickets sind für 55 Euro an der Abendkasse erhältlich.



Bei den Jazzpartys während der Ingolstädter Jazztage lässt sich Jazz pur erleben – und zwar bis in die frühen Morgenstunden. Am Freitag, 4. November, stehen ab 20 Uhr der Fusion-Gitarrist Al Di Meola und die Brand New Heavies auf der Bühne, dazu das Robert Glasper Experiment und das Ensemble Marcus Strickland’s Twi-Life aus den USA. Festivalleiter Jan Rottau verspricht den Besuchern einen „höchst abwechslungsreichen Abend“.



Mit seinem Mix aus Jazz und Rock gehört Grammy-Gewinner Al Di Meola zu den Vätern dieser Mitte der 90er Jahre aufgekommenen Musikrichtung. Der Gitarrist setzte auch mit Schnelligkeit und Virtuosität neue Maßstäbe. Die vier Musiker von Marcus Strickland’s Twi-Life gelten als neuer Stern am Jazz-Himmel. Eine moderne, junge Mixtur aus Jazz, HipHop und Electro-Beats bietet das Robert Glasper Experiment. Pianist Robert Glasper ist für seinen mutigen Sound mit bereits zwei Grammys ausgezeichnet worden. Die Acid-Jazz-Pioniere der Brand New Heavies liefern tanzbaren Soul und Funk, mit dem sie schon den Godfather of Soul, James Brown, überzeugten. Der fand den Sound „great“.



Nach der Combo aus Großbritannien ist aber noch lange nicht Schluss im NH Ingolstadt. Im Gegenteil: Es geht weiter mit den Sessions der stets top-besetzten Late Night Musicians.



Tickets für die Jazzparty I am 4. November 2016 sind für 55 Euro an der Abendkasse erhältlich.



snapshot, gm/uw, November 2016



Alle Informationen über die Ingolstädter Jazztage 2016 finden sich unter: www.ingolstaedter-jazztage.de



Tickets erhältlich bei:

Eventim

www.eventim.de



Donaukurier-Ticketservice

Mauthstr. 9, 85049 Ingolstadt

Tel. 0841 9666-800

www.donaukurier.de/ticketservice



Tourist-Information am Hauptbahnhof Ingolstadt

Elisabethstr. 3, 85051 Ingolstadt

Tel. 0841 305-3005



Ticketservice im Westpark Ingolstadt

Am Westpark 6, 85057 Ingolstadt

Tel. 0841 4932130

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren