IWSC London: Top-Auszeichnung für Weingut Horst Sauer

Der Titel „German Wine Producer Of The Year 2016“ geht in diesem Jahr nach Franken. Bei der 47. International Wine & Spirit Competition (IWSC) in der Londoner Guildhall wurde gestern Abend das Weingut Horst Sauer ausgezeichnet. Damit hat das Weingut aus Escherndorf nach 2004, 2007, 2010, 2012 und 2014 diese

Auszeichnung bereits zum 7. Mal erhalten. Sandra Sauer nahm den Preis im Rahmen des festlichen Banketts in London entgegen.



Neben dem Weingut Horst Sauer war auch die Winzergemeinschaft Franken (GWF) für diesen Titel nominiert.



Die International Wine & Spirit Competition wurde 1969 vom Önologen Anton Massel gegründet wurde. Jedes Jahr erhält der Wettbewerb Einsendungen aus über 80 Ländern weltweit und die Auszeichnungen der IWSC werden in der Branche hoch angesehen.



Der Fränkische Weinbauverband e.V. und die Gebietsweinwerbung gratulieren zu diesem Erfolg.













